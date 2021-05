Bill et Melinda Gates annoncent qu’ils se séparent après 27 ans ⋆ .

Facture et Melinda Gates a annoncé lundi qu’ils mettaient fin à leur mariage.

«Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui travaille partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive», lit-on dans leur déclaration.

«Nous continuons de partager une croyance en cette mission et nous continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie», poursuit-il. «Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie.»

pic.twitter.com/padmHSgWGc – Bill Gates (@BillGates) 3 mai 2021

pic.twitter.com/fCVHDlZbvq – Melinda French Gates (@melindagates) 3 mai 2021

