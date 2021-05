Bill et Melinda Gates: Combien d’enfants le couple avait-il?

. Dans cette capture d’écran, Melinda Gates et Bill Gates s’expriment lors de “One World: Home Together” présenté par Global Citizen le 18 avril 2020.

Bill et Melinda Gates pendant leur mariage ont eu trois enfants ensemble, deux filles et un garçon. Sa fille aînée, Jennifer, est une cavalière accomplie. Son deuxième fils est Rory et son cadet est une fille, nommée Phoebe.

Leur fille aînée, Jennifer Katharine Gates, a 25 ans et est diplômée de l’Université de Stanford. Elle est fiancée, étudiante en médecine et équestre accomplie. Elle se dit «une apprenante à vie», selon Mercury News. Leur fils, Rory Gates, a 21 ans et leur plus jeune fille, Phoebe Gates, 18 ans. Les deux plus jeunes enfants des Gates restent à l’écart des médias.

Bill et Melinda Gates ont annoncé la fin de leur mariage dans un tweet du lundi 3 mai 2021, affirmant que leurs enfants étaient déjà adultes et qu’ils pouvaient désormais grandir sans avoir besoin de leurs parents.

Voici ce que vous devez savoir:

1. Les trois enfants de Bill et Melinda Gates sont désormais adultes

Bill Gates et Melinda Gates ont trois enfants. La plus âgée, Jennifer Katharine Gates, a 25 ans et est diplômée de l’Université de Stanford. Rory John Gates a 21 ans et Phoebe Adele Gates a 18 ans.

Melinda Gates partage souvent des photos de ses enfants sur Instagram. Il a partagé une photo sur Instagram pour Thanksgiving de ses trois enfants lorsqu’ils étaient jeunes, regroupés autour d’une citrouille et souriants.

«Je suis reconnaissant pour ces trois et pour le côté positif de la multipropriété avec eux cette année. Je vous souhaite, à vous et aux vôtres, des vacances saines et pleines d’espoir », a-t-il écrit.

Il a également partagé une photo de famille à Thanksgiving 2019.

“Il y a beaucoup à être reconnaissant pour cette année, mais ces quatre seront toujours en tête de ma liste”, a-t-il écrit. “De notre famille à la vôtre: Joyeux Thanksgiving.”

Il a également partagé une photo de la famille dans sa jeunesse à Noël 2019.

Elle a écrit:

Noël. C’est ma période préférée de l’année, ça l’a toujours été. Au fil des ans, Bill et moi avons essayé de maintenir vivantes les traditions avec lesquelles nous avons grandi pour nos propres familles, tout en fondant certaines des nôtres. L’un d’eux est quelque chose que nous appelons «fermer les portes pour Noël». Dès que les enfants ne sont pas scolarisés pour les vacances, nous nous retirons de nos routines habituelles et passons ce temps avec la famille. Plus nos enfants sont âgés et occupés, plus ce moment devient spécial. Je suis reconnaissant que nous puissions encore nous permettre d’être présents dans les moments qui comptent et de donner à cette période de l’année l’espace qu’elle mérite dans nos cœurs. Que vos vacances soient remplies de chaleur, d’émerveillement et de temps avec vos proches.

En février 2020, elle a partagé une photo de trois générations de femmes dans sa famille dans un article sur l’égalité.

«J’adore cette photo de trois générations de femmes dans ma famille. Cela me fait penser à quel point le monde s’est ouvert aux femmes tout au long de ma mère et de ma vie, et pourquoi il est si important pour moi de continuer à travailler pour un avenir plus équitable », a-t-elle écrit.

2. Sa fille aînée, Jennifer, est une experte équestre et étudiante en médecine.

Jennifer Gates partage souvent des photos de son temps en compétition dans les sports équestres avec son cheval, Alex. Elle a fait la couverture de Equestrian Living en mai 2019. Le magazine a visité Evergate Stables, sa ferme à Wellington, en Floride. Elle est fiancée à Nayel Nassar.

Il a continué à voyager pendant la pandémie de coronavirus et a écrit sur ses expériences sur Instagram le 7 avril 2021.

«Alex», écrit-il. «Un immense merci et merci à l’équipe d’humains incroyables de @evergatestables qui a rendu cet hiver possible, sécuritaire et amusant pour nous. ravi d’encourager l’équipe cette année ».

Il en est à sa deuxième année de faculté de médecine, a-t-il écrit sur Instagram l’année dernière.

«Première année de faculté de médecine», a-t-elle écrit en avril 2020. «Bien que les deux derniers mois aient été un peu différents de ce à quoi je m’attendais, je suis très reconnaissante d’avoir rencontré un groupe de collègues aussi incroyable et d’avoir appris des médecins. Et des enseignants cela année académique. J’attends déjà avec impatience la deuxième année! “

Jennifer Gates a posté sur Instagram le 18 septembre 2019 pour dire qu’elle avait reçu sa blouse blanche en tant qu’étudiante en médecine et qu’elle n’avait qu’à passer un examen de bloc.

«Je suis extrêmement honoré de recevoir mon blouse blanche aujourd’hui entouré de ceux qui m’ont encouragé et inspiré à poursuivre cette éducation et cette carrière. Reconnaissant est un euphémisme », a-t-il écrit.

Elle a annoncé ses fiançailles à Nassar le 29 janvier 2020. Business Insider a rapporté qu’elle avait posé la question lors d’une escapade au ski et que Bill Gates était “complètement ravi” par la nouvelle.

«Nayel Nassar, vous êtes unique», a-t-il écrit sur Instagram. «Cela m’a vraiment surpris ce week-end dernier, me surprenant à l’endroit le plus significatif de l’une de nos nombreuses passions. J’ai hâte de passer le reste de notre vie à apprendre, à grandir, à rire et à aimer ensemble. Oui, un million de fois. AHHH !!! “

3. Les deux filles de Bill et Melinda Gates sont proches et partagent leur relation sur les réseaux sociaux

Jennifer et Phoebe Gates semblent avoir une relation étroite. Jennifer Gates partage souvent des photos sur les réseaux sociaux qui montrent une relation étroite avec sa sœur cadette, qui a eu 18 ans le 14 septembre 2020.

«Joyeux anniversaire @moonstarsandshine! Quelle chance j’ai d’avoir la sœur la plus intelligente, charmante, rayonnante et charismatique! Nous vous souhaitons le meilleur jour de votre vie! ” Jennifer a écrit à Phoebe pour son 17e anniversaire.

Pheobe Adele Gates est tenu à l’écart des projecteurs. Sa page Instagram reste privée même après ses 18 ans et elle n’a pas encore fait beaucoup d’interviews avec les médias.

Jennifer Gates a également écrit sur Instagram à propos de sa mère pour son anniversaire, la qualifiant de “l’humain le plus méchant, le plus intelligent, le plus compatissant, attentionné, attentionné, hilarant et sage”.

4. Melinda Gates a décrit son deuxième fils, Rory, comme une “féministe”

Melinda Gates a posté sur Instagram pour le 18e anniversaire de son fils en mai 2017, décrivant Rory comme «une féministe».

«Quand mon fils Rory est né, j’ai passé beaucoup de temps à imaginer à quoi ressemblerait cette petite personne et qui il serait quand il grandirait. Alors que nous approchons de son 18e anniversaire, j’ai ma réponse. Rory est compatissant et curieux. C’est un fils formidable et un frère aimant. Il a hérité de l’amour obsessionnel de ses parents pour les énigmes. Et une des choses dont je suis le plus fier: Rory est une féministe. Alors qu’il sort dans le monde, je me sens plus optimiste que jamais quant à l’avenir que sa génération va construire », a-t-il écrit.

Rory Gates, comme sa petite sœur, est tenue à l’écart des projecteurs. Il a gardé sa page Instagram privée et ne parle pas aux médias de sa vie personnelle.

5. Bill et Melinda Gates ont signé un tweet annonçant la fin de leur mariage après 27 ans

Un tweet signé par Bill et Melinda Gates a annoncé qu’ils avaient décidé de mettre fin à leur mariage après avoir tenté de sauver leur relation.

Le tweet disait:

Après beaucoup de réflexion et de travail acharné sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants extraordinaires et bâti une fondation qui œuvre dans le monde entier pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons de partager notre croyance en cette mission et continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie. Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie.

Le jour du Nouvel An 2020, ils ont célébré 26 ans de mariage. Pour marquer l’occasion, Melinda Gates a partagé une photo d’elle avec son mari, dansant et riant ensemble.

“Le Nouvel An sera toujours très spécial pour moi, marquant à la fois une nouvelle année et une occasion de célébrer le mariage avec @thisisbillgates”, a-t-elle écrit. «Aujourd’hui, nous avons 26 ans et je suis toujours émerveillé de voir à quel point un cœur peut être plein. Joyeux anniversaire à l’homme qui me fait danser toute ma vie. “

