Bill et Melinda Gates se disputent le divorce depuis 2019

Bill Gates rejoint la liste des milliardaires divorcés 0:35

New York (Affaires CNN) – Bill et Melinda Gates sont divorcés depuis deux ans, selon le Wall Street Journal.

Dimanche, le journal a rapporté que l’un des facteurs de ce divorce de 25 ans était la révélation que Bill Gates avait passé du temps avec Jeffrey Epstein, un trafiquant sexuel d’enfants condamné, selon des personnes proches du dossier et un ancien employé de la Fondation. et Melinda Gates.

Melinda Gates était préoccupée par la relation de son mari avec Epstein dès 2013, a déclaré l’ancienne employée au Wall Street Journal. Elle a rencontré des avocats chargés du divorce en 2019, affirmant à l’époque que son mariage était «désespérément brisé», selon des sources et des documents du Journal examinés.

CNN Business a contacté lundi des représentants de Melinda et de Bill Gates pour obtenir des commentaires sur le rapport du Journal, mais n’a pas immédiatement reçu de réponses.

Le couple a officiellement annoncé sa séparation sur les réseaux sociaux le 3 mai, déclarant: “Nous ne pensons plus pouvoir grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie”.

Le Wall Street Journal avait interrogé Bill Gates sur sa relation avec Epstein dans une interview de septembre 2019. Il a déclaré: «Je l’ai rencontré. Je n’avais aucune relation d’affaires ou d’amitié avec lui.

Vendredi, une porte-parole de Bill Gates a déclaré au journal qu’elle soutenait cette déclaration de 2019 et a refusé de commenter davantage. La porte-parole de Melinda Gates n’a pas répondu aux questions du journal sur ses raisons de demander le divorce, a-t-elle déclaré.

Melinda Gates et ses conseillers juridiques ont eu plusieurs appels en octobre 2019 après que le New York Times ait rapporté que Bill Gates avait rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises, selon des documents examinés par le Wall Street Journal.

Selon cet article du New York Times, «à partir de 2011, Bill Gates a rencontré Jeffrey Epstein à de nombreuses reprises, y compris au moins trois fois chez Epstein à Manhattan, et au moins une fois passé tard dans la nuit», selon des entretiens avec plus d’une douzaine de personnes connaissent la relation et les documents examinés par le journal.

La porte-parole de Bill Gates a commenté pour cet article qu’ils s’étaient rencontrés pour discuter de la philanthropie. “Bill Gates regrette d’avoir rencontré Epstein et reconnaît que c’était une erreur de jugement de le faire”, a déclaré la porte-parole.

Bien que Melinda Gates ait officiellement demandé le divorce dans l’État de Washington la semaine dernière, un contrat de séparation existe déjà. Ce type d’accord est typique des divorces de couples fortunés.