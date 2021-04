Bill Evans est célébré avec un vaste coffret rétrospectif de carrière

Craft Recordings a annoncé deux nouveaux titres qui rendent hommage à l’artiste de jazz pionnier Bill Evans et ses contributions musicales durables.

Le premier projet est un coffret de cinq CD et un album numérique, intitulé Everybody Still Digs Bill Evans: A Career Retrospective (1956–1980). Il s’agit de la toute première collection de musique du pianiste couvrant toute la carrière, avec plus de 60 morceaux qui mettent en lumière la perspective unique d’Evans sur le piano en tant que leader et co-leader.

Le vaste ensemble comprend également une performance en direct inédite de “Up with the Lark (en direct)»De 1975, capturé au Oil Can Harry’s à Vancouver, C.-B. Cet enregistrement de concert récemment mis au jour sera également publié en tant qu’album autonome, intitulé On a Friday Evening, qui sera disponible en format 2-LP, CD et numérique.

Everybody Still Digs Bill Evans: A Career Retrospective (1956-1980) couvre les catalogues du pianiste Riverside, Milestone, Fantasy, Verve, Warner Bros.et Elektra / Musician, et présente le travail d’Evans avec Tony Bennett, Cannonball Adderley, Kenny Burrell, Stan Getz, Zoot Sims, Eddie Gomez, Shelly Manne et Lee Konitz, entre autres.

Produit par Nick Phillips, la collection de cinq CD est présentée dans un livre à couverture rigide enveloppé de tissu, contenant 48 pages de photos et de documents éphémères, ainsi que de nouvelles notes de pochette de l’écrivain, animateur de radio et de la musique lauréat d’un Grammy Award. journaliste, Neil Tesser.

L’un des artistes les plus influents de l’histoire du jazz, Bill Evans (1929-1980) était connu pour son interaction conversationnelle au sein de ses trios, ses compositions lyriques et son approche incomparable du piano.

En moins de trois décennies, l’artiste prolifique a sorti plus de 50 albums en tant que leader, remportant sept Grammy Awards, 31 nominations aux Grammy Awards et deux intronisations au Grammy Hall of Fame. En 1994, il a été honoré à titre posthume du Grammy Lifetime Achievement Award.

Bill Evans, Everybody Still Digs Bill Evans: A Career Retrospective (1956-1980) et On a Friday Evening sortent le 25 juin.

Everybody Still Digs Bill Evans: A Career Retrospective (1956–1980) Track List:

Disque un: Trialogues, Vol. 1

1. Cinq

2. Woody’N You [take 2]

3. Jeune et insensé

4. Feuilles d’automne

5. Quelle est la profondeur de l’océan

6. Doux et charmant

7. Bleu en vert

8. Comment mon cœur chante

9. Re: Personne que je connaissais

10. My Foolish Heart (en direct)

11. Valse pour Debby (live)

12. Gloria’s Step (live)

13. Mon homme est parti maintenant (en direct)

14. Pâtisserie suédoise (live)

Disque deux: Trialogues, Vol. 2

1. Israël

2. Les paons

3. Je crois en toi

4. Le Père Noël arrive en ville

5. Je vais dire au revoir

6. Turn Out the Stars (en direct)

7. Walkin ‘Up (en direct)

8. Très tôt (en direct)

9. Minha (All Mine) (en direct)

10. My Romance (en direct)

11. Days of Wine and Roses (en direct)

12. Le toucher de vos lèvres (en direct)

13. Un jour, mon prince viendra (en direct)

Disque trois: Monologues

1. Pièce de paix

2. Danny Boy

3. Rendre quelqu’un heureux

4. Un temps pour l’amour

5. Valse pour Debby

6. Le mauvais et le beau

7. No Lark de New York

8. Emily

9. Se souvenir de la pluie

10. Je t’aime Porgy (live)

11. Lettre à Evan (en direct)

12. Nardis (actif)

Disque 4: Dialogues et Confluences

1. Mon drôle de Valentine

2. Un visage sans nom

3. Le toucher de vos lèvres (version vocale)

4. Je t’aime

5. Up with the Lark (en direct)

6. Funkallero (en direct)

7. Qui s’en soucie?

8. Corps et âme

9. Vous et la nuit et la musique

10. Temps mémorisé

11. Jour et nuit

12. Un enfant est né

13. Portée de Peri

Disque cinq: Épilogue

1. Sareen Jurer (en direct)

2. Sugar Plum (vivant)

3. The Two Lonely People (en direct)

4. TTT (Twelve Tone Tune) (en direct)

5. Quiet Now (en direct)

6. Up with the Lark (en direct)

7. Quelle est la profondeur de l’océan (en direct)

8. Blue Serge (live)

9. Nardis (actif)

Tracklist – On a Friday Evening (édition LP):

Face A

1. Sareen Jurer (en direct)

2. Sugar Plum (vivant)

Côté B

1. The Two Lonely People (en direct)

2. TTT (Twelve Tone Tune) (en direct)

3. Quiet Now (en direct)

Côté C

1. Up with the Lark (en direct)

2. Quelle est la profondeur de l’océan (en direct)

Côté D

1. Blue Serge (en direct)

2. Nardis (en direct)

* Tracklist pour CD et vinyle miroir des éditions numériques.