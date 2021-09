Si vous voulez vous prélasser dans le jazz, ne cherchez pas plus loin que le Bill Evans Trio avec Claus Ogerman dirigeant un orchestre de 48 musiciens sur le Bill Evans Trio With Symphony Orchestra. Sorti en février 1966, l’album a été conçu par le directeur A&R de Verve, Creed Taylor.

Taylor était impatient, comme Evans l’était peut-être, d’obtenir un succès croisé et, en 1963, il a enregistré un album avec Claus Ogerman intitulé Bill Evans Plays The Theme From The VIP’s And Other Great Songs. Il comprenait un certain nombre de thèmes de films populaires qui ont été publiés en tant que singles pour obtenir cette diffusion très importante.

Écoutez Bill Evans Trio With Symphony Orchestra maintenant.

L’album de l’Orchestre symphonique avec Ogerman a commencé le 29 septembre 1965 à New York lorsque quatre morceaux ont été enregistrés, le reste de l’album étant terminé en décembre. L’album comprend des compositions de Grenados, Bach, Scriabine, Faure et Chopin ainsi que deux d’Evans et une d’Ogerman.

La « Pavane » de Faure est belle et a beaucoup fait pour faire de cette pièce lyrique le coup de cœur qu’elle est devenue. Les deux numéros d’Evans, “Time Remembered” et “My Bells”, sont très bons, en particulier ce dernier. Selon Evans, “Nous n’essayions pas de prouver un nouveau type de musique sur cet album: notre seul objectif était quelque chose d’artistique.” C’est artistique. Artistique aussi. Mais surtout, c’est juste magnifique.

« J’étais adolescent lorsque j’ai écouté Bill Evans pour la première fois et c’est lui, avec Oscar Peterson, qui est la raison pour laquelle j’ai joué du piano. Bill Evans avec Symphony Orchestra est un album merveilleux et parfois négligé. – David Foster

