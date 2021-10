Bill gagnera gros contre les Dolphins

Équipes à domicile en CAPS

BILLS (-14) sur les dauphins

Ces ennemis de l’AFC Est se connaissent parfaitement. Les Bills ont blanchi les Dolphins 35-0 à Miami lors de la deuxième semaine. Buffalo vient de subir une défaite au Tennessee.

Suivent deux autres points faibles (visites chez les Jaguars et les Jets). Josh Allen et les Bills ont le pouvoir de consommer cela.

Bengals (-10,5) contre JETS

C’est le troisième match consécutif de Cincinnati sur la route dans la première mi-temps de cette saison – ce qui pourrait être à peu près la seule chose qui retient cette centrale électrique, à la suite d’énormes déroutes à Detroit et Baltimore. Le calendrier devient nettement plus difficile en peu de temps, mais le jeu de course met en place les lancers du QB Joe Burrow.

Josh AllenAP

COLTS (+1,5) sur Titans

Ne pas discerner un avantage solide en pourcentage ici, sur le marché. Cela dit, pourrait jeter un œil à Indianapolis, avec une liste qui semble abriter un potentiel de hausse plus important. Les Titans ont impressionné ces derniers temps, mais hésitent à se laisser emporter.

Béliers (-14,5) sur TEXANS

Les circonstances de la situation du programme favorisent largement les visiteurs riches en talents, en particulier lors de leur croisière non couvrante sur les Lions la semaine dernière sur la côte gauche. Des matchs plus importants (Tennessee, à San Francisco, à Green Bay) suivent.

Steelers (+3,5) sur BROWNS

L’équipe de Mike Tomlin a pris son au revoir en menant à ce casseur de casque traditionnel, gagnant une vague de rafraîchissements après une paire de victoires à domicile. Bien sûr, les Steelers ont battu Buffalo lors de leur premier match et ont battu Denver et Seattle, menant à cela. Les Browns sont capables si Baker Mayfield peut y aller, mais les Steelers peuvent toujours appuyer sur les bons boutons.

LIONS (+3,5) contre les Aigles

Les Eagles continuent de se gêner avec des départs brutalement lents, frustrant de nombreux supporters avec leurs faux pas en première mi-temps. Nous nous tournons généralement vers le personnel d’entraînement pour obtenir des réponses avant de blâmer des joueurs individuels. Nous n’avons pas souvent utilisé les Lions sans victoire cette saison, mais en regardant de cette façon ici.

Jared Goff.

49ers (-4) sur BEARS

San Francisco a une perspective délicate pour accueillir les Cardinals dans la foulée, il y a donc des risques psychologiques potentiels en jeu – mais les Niners ont joué avec concentration et distinction sur la route toute la saison, alors ne vous attendez pas à des dérapages. Rookie Bears QB Justin Fields a un potentiel considérable, mais a besoin d’aide. L’entraîneur des Bears, Matt Nagy, devrait être absent, toujours en quarantaine après avoir été testé positif pour COVID-19.

FALCONS (-3) contre Panthers

Un exercice diabolique NFC South pendant l’été indien de la carrière de l’hôte QB Matt Ryan. Je n’ai toujours aucune raison de s’attendre de toute urgence au retour immédiat du bourreau de travail RB Christian McCaffrey dans un avenir prévisible – ce qui laisse Ryan lancer de nombreuses fléchettes précises dans le champ.

CHARGEURS (-4) sur les Patriots

De nombreux observateurs de la ligue comprennent que la Nouvelle-Angleterre réagira probablement défavorablement après avoir trouvé les choses trop faciles lorsqu’elle affrontera les Jets à Foxborough. Les Bolts ont subi le pire à Baltimore avant leur au revoir, mais pourraient trouver les Pats plus faciles à choisir lors de leur visite en Californie. Pats QB Mac Jones a des leçons à apprendre.

Jaguars (+3,5) sur SEAHAWKS

Un appel difficile, étant donné que Russell Wilson est en cale sèche dans le nord-ouest du Pacifique depuis un certain temps. Il est difficile de faire confiance à Geno Smith qui pose plus qu’un arbre, même s’il devrait accumuler plus de points que d’habitude contre les Jags.

BRONCOS (-3) sur Washington

Teddy Bridgewater n’a pas besoin d’être l’un des grands QB de tous les temps pour dominer une défense aussi modeste que l’édition qui représente actuellement la capitale nationale. S’attendant à ce que Teddy B. dépasse un nombre modeste de laïcs par rapport au D douteux des visiteurs.

SAINTS (+4,5) sur les boucaniers

Pas nécessairement appelant à une victoire directe, mais attendez-vous à ce que ce soit compétitif, étant donné les blessures défensives importantes des Bucs – et les capacités claires des Saints dans leurs meilleurs jours.

VIKINGS (+2,5) contre Cowboys

Une image nette du dimanche soir est maintenant assombrie par des questions de capacité impliquant l’état de l’épaule non-lanceuse de la merveille de Dallas Dak Prescott. Les Vikings pourraient être très coriaces ici si Prescott est moins qu’à son plus fort.

Lundi

Géants (+10) sur CHEFS

Soulignez à nouveau qu’il s’agit du rôle préféré de Big Blue dans sa forme actuelle, avec sa défense relativement rigide. Il serait insensé de court-circuiter KC de manière trop agressive, mais tant que les visiteurs évitent les erreurs offensives grossières, cela pourrait bien être proche.