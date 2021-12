Bill Gates a apparemment mis « beaucoup de pression » sur les chefs d’équipe Xbox pour qu’ils répondent à l’engouement pour la Wii

Image : La vie de Nintendo

La nouvelle série documentaire en six parties de Xbox célébrant les 20 ans d’histoire de la division des jeux sur console de Microsoft a beaucoup de secrets d’entreprise et d’informations sur l’industrie et un point culminant du point de vue de Nintendo est un bref segment sur les jeux de mouvement au chapitre 5.

Pendant les vacances de 2006, Nintendo a lancé sa nouvelle console Wii à commande de mouvement et elle a bouleversé le « monde à l’envers » selon les mots de Shannon Loftis, ancienne employée de Microsoft/Xbox Game Studios. Cela a également surpris les concurrents de Nintendo.

Cela n’est certainement pas passé inaperçu chez Microsoft non plus – le directeur actuel de Xbox, Phil Spencer, réfléchissant à la façon dont le cofondateur de l’entreprise, Bill Gates, n’était apparemment pas trop impressionné. Les dirigeants de Xbox n’avaient pas compris ce prochain grand engouement dans la vidéo. l’industrie du jeu vidéo et a mis « beaucoup de pression » sur l’équipe pour qu’elle réponde.

« Je me souviens que Bill avait mis beaucoup de pression sur l’équipe de direction Xbox, comment avons-nous manqué les jeux de mouvement, que pouvons-nous faire pour rattraper notre retard ? »

Le concepteur industriel de Xbox, Carl Ledbetter, ajoute comment Xbox a estimé qu’elle devait rivaliser et faire progresser sa stratégie de jeu, mais ne voulait pas simplement déployer une arnaque de la télécommande Wii.

L’ancien président-directeur général de Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton, a également partagé le point de vue de Sony sur la domination de Nintendo au cours de cette période, reconnaissant à quel point Nintendo a joué un rôle énorme dans la transformation des jeux de l’époque en divertissement grand public.

« Nintendo est sorti du champ gauche avec un appareil qui n’était pas basé sur la technologie, il était basé sur une simple expérience de divertissement consistant à pouvoir jouer à un jeu sans être un presse-bouton sur un contrôleur. De toute évidence, ils ont élargi le public et ils ont pris du jeu au divertissement grand public. »

Heureusement pour Xbox, il avait déjà fait une « exploration technologique » – en cartographiant les gens à l’aide de la détection de profondeur, des caméras RBG et plus encore – et c’est ainsi que Kinect est né. Et bien que cela ne se soit pas bien passé avec l’audience principale de Xbox, la société pense que cela a « changé la donne » – le produit s’étant vendu à 10 millions d’unités au cours des 60 premiers jours seulement.

Xbox finira par s’éloigner de Kinect plus tard au cours de la génération Xbox One, tandis que Nintendo a maintenu les commandes de mouvement en vie avec le Switch Joy-Con.