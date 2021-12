Bill Gates annule ses projets de vacances et déclare que « nous pourrions entrer dans la pire partie de la pandémie »

Bill Gates. (Photo de John Keatley)

Bill Gates prend des mesures que beaucoup de gens redoutent peut-être – annulant la plupart de ses projets de vacances à la suite de la propagation rapide de la variante COVID-19 Omicron.

Le cofondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates a tweeté ses perspectives mardi matin, affirmant que « juste au moment où il semblait que la vie reviendrait à la normale, nous pourrions entrer dans la pire partie de la pandémie ».

C’est une lecture désastreuse sur la crise sanitaire en cours de la part de quelqu’un qui partage ses craintes et ses espoirs à ce sujet depuis le début de 2020.

Il y a à peine deux semaines, dans un article de fin d’année sur son blog, Gates a écrit que 2021 était « l’année la plus inhabituelle et la plus difficile de sa vie ». Mais il a déclaré que malgré la sous-estimation de la difficulté de convaincre les gens de se faire vacciner, il espérait que la fin de la pandémie était en vue et que la phase aiguë se terminerait en 2022.

La montée en flèche rapide d’Omicron a clairement affecté l’optimisme de Gates.

Juste au moment où il semblait que la vie reviendrait à la normale, nous pourrions entrer dans la pire partie de la pandémie. Omicron frappera à la maison pour nous tous. Des amis proches l’ont maintenant, et j’ai annulé la plupart de mes projets de vacances. – Bill Gates (@BillGates) 21 décembre 2021

Dans un fil de discussion de sept tweets, il a déclaré qu’Omicron « se propage plus rapidement que n’importe quel virus de l’histoire » et que ce « sera la pire poussée que nous ayons vue jusqu’à présent car il est si contagieux ».

À la recherche d’un peu de bonnes nouvelles, Gates a déclaré que la propagation rapide pourrait signifier qu’une vague d’Omicron dans un pays pourrait durer moins de trois mois, et bien que ces mois puissent être mauvais, « si nous prenons les bonnes mesures, la pandémie peut être terminé en 2022.

Quelques jours seulement avant Noël, alors que les voyageurs se dirigent vers des réunions de famille tant recherchées, les experts américains de la santé ont averti qu’Omicron se propagerait rapidement, même parmi les personnes entièrement vaccinées.

« Nos hôpitaux, si les choses semblent se présenter maintenant, vont être très stressés », a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci.

Gates a conclu son fil de discussion en reconnaissant la frustration d’un autre jour férié sous le stress de COVID-19.

Mais encore une fois, il offrit sa touche d’espoir habituelle.

Je sais que c’est frustrant d’entrer dans une autre saison des vacances avec COVID qui nous menace. Mais ce ne sera pas comme ça pour toujours. Un jour, la pandémie prendra fin, et mieux nous prendrons soin les uns des autres, plus tôt ce moment viendra. – Bill Gates (@BillGates) 21 décembre 2021