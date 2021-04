Bill Gates: Billionaire met en garde contre le travail dans les «catégories dures» de zéro émission «à peine commencé» | Monde | Nouvelles

Le co-fondateur de Microsoft a déclaré que la réalisation de zéro émission impliquerait un travail acharné dans toutes les catégories et pas seulement les «catégories faciles». Le philanthrope milliardaire, qui a été franc dans la lutte contre le changement climatique, a fait ces remarques lors d’une vidéoconférence organisée par l’Economic Club of New York au début du mois.

Il a dit: «Pour arriver à zéro [emissions], vous ne pouvez pas laisser les catégories difficiles seules.

«Nous avons mis tous nos efforts dans les catégories faciles de voitures et de production d’électricité.

«Dans les catégories difficiles, le travail a à peine, à peine commencé.

«Vous n’obtiendrez pas de succès si vous ne les couvrez pas tous.»

M. Gates développe cet argument dans le chapitre 10 de son nouveau livre, «Comment éviter une catastrophe climatique: les solutions que nous avons et les percées dont nous avons besoin».

Le mois dernier, M. Gates a apporté son soutien aux projets de réduction du réchauffement climatique à l’aide de la craie.

Le projet verrait un grand ballon contenant de la craie être libéré près de la ville arctique de Kiruna.

Le ballon pourrait être utilisé pour saupoudrer du carbonate de calcium ou de la poussière de craie, ce qui pourrait potentiellement dévier une partie de l’énergie du soleil, réduisant ainsi la température de la Terre.

En plus d’exprimer son soutien, M. Gates a été l’un des donateurs privés qui ont contribué à rendre les plans possibles.