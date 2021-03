Bill Gates compare le port de masques faciaux à un pantalon dans une conversation hilarante avec Seth Meyers | Monde | Nouvelles

Les masques faciaux ont été considérés comme une défense vitale pour arrêter la propagation du coronavirus mortel, qui a tué plus de 500000 Américains. En tant que président, Donald Trump a résisté à l’application du port obligatoire du masque aux États-Unis et a souvent fait des apparitions publiques sans un. La question des masques faciaux est rapidement devenue politisée et un sujet controversé, bien que les États aient finalement commencé à ordonner aux gens de porter des masques faciaux en public.