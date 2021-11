Bill Gates dit que les gouvernements doivent PUNIR les gens pour avoir remis en question les mandats de masque et de vaccin en ligne

par Lance D Johnson, Natural News :

Dans une récente interview avec le politicien britannique Jeremy Hunt, Bill Gates a déclaré que les gouvernements du monde entier doivent commencer à PUNIR les gens pour avoir remis en question les mandats de masque et de vaccin en ligne. Il ne suffit pas que les sociétés de médias sociaux aient suivi la voie du Parti communiste chinois, en ciblant les informations révélant des crimes contre l’humanité et en mettant sur liste noire des informations critiques qui aideraient les gens à prendre une décision éclairée. Maintenant, Bill Gates veut non seulement faire taire ceux qui ne sont pas d’accord avec lui, mais il veut aussi retourner les gouvernements contre leur propre peuple lorsque ces gens osent parler hors de propos contre les programmes mondiaux, les systèmes de surveillance, les contrôles économiques, le génie génétique et médical de Bill Gate. mandats.

Bill Gates cherche à s’indemniser de l’examen public, de la responsabilité et de la primauté du droit

Bill Gates a financé et promu avec insistance les systèmes de passeports vaccinaux dans le monde entier. Il promeut agressivement les blocages autoritaires et défend les mandats médicaux qui violent le caractère sacré de l’individu. Gates exprime son désir d’injecter régulièrement chaque homme, femme et enfant, tout en restreignant les libertés civiles de ceux qui ne s’y conforment pas.

En tant que plus grand contributeur financier de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Bill Gates est la figure la plus influente sur les initiatives de santé publique. Ces initiatives de « santé publique » de Bill Gates n’adhèrent pas à l’éthique médicale et violent le principe du consentement éclairé, en enfermant les gens, en restreignant les mouvements et en contraignant le respect des expériences médicales mortelles (à savoir les vaccins contre le covid).

L’OMS est l’entité qui propage une « pandémie » sans fin, donnant aux gouvernements un pouvoir d’urgence indéfini pour saisir les droits de l’homme, restreindre les mouvements humains et expérimenter sur l’esprit, le comportement et la physiologie des gens. À la demande de Bill Gates et de son alliance «philanthropique» GAVI pour les vaccins, l’OMS promeut désormais la mise en œuvre d’un État policier médical permanent, de passeports vaccinaux numériques et d’un programme économique de Ponzi qui consacre l’élite mondiale comme intouchable, immunisant l’élite du public la critique, la responsabilité et, finalement, la primauté du droit.

Bill Gates ressent la chaleur de la dissidence mondiale

Le monde est dans un tumulte contre des gens comme Bill Gates, et un nombre croissant de personnes sont en train de se libérer du système descendant de contrôle financier et politique qui a permis à des gens comme Bill Gates de jouer à Dieu et expérimenter sur des vies humaines sans remords.

Sentant la chaleur de la dissidence mondiale, Bill Gates appelle maintenant les gouvernements à PUNIR les personnes qui s’opposent aux mandats de masque et de vaccin en ligne. Cela a été enregistré dans une interview de 30 minutes entre le politicien britannique Jeremy Hunt. Dans l’interview, Gates a discuté de son désir de contrôler les gouvernements et les systèmes financiers du monde entier sous les auspices de la lutte contre le changement climatique et de la préparation à la « prochaine pandémie ». Admettant que les vaccins actuels n’arrêtent pas la « transmission », il a déclaré « nous avons besoin d’une nouvelle façon de faire les vaccins » qui comprend des « patchs » appliqués dans la peau.

Préoccupé par « l’hésitation au masque » et « l’hésitation au vaccin », Gates a appelé les gouvernements à « intensifier » et à supprimer les « fausses informations » sur les masques et les tirs de covid. Il a déclaré que la censure de Facebook ne va pas assez loin, que le gouvernement devrait s’impliquer dans la réglementation de ce qui est autorisé à être partagé en ligne. Gates a suggéré que « les gouvernements finiront par décider [on supposed] théories du complot sauvages : faut-il les vérifier ? Doivent-ils ralentir leur propagation ? Faut-il y mettre des points de vue contrebalancés ?

