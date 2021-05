Bill Gates divorce: Melinda pourrait devenir la deuxième femme la plus riche du monde | Monde | Nouvelles

Melinda, qui a renforcé les causes féministes, pourrait bientôt être confiée à 73 milliards de dollars. Dans une requête en divorce déposée lundi, la philanthrope a déclaré que sa relation avec M. Gates s’était «irrémédiablement rompue». Elle a également exhorté les tribunaux à diviser la fortune collective du couple de 146 milliards de dollars (105 milliards de livres sterling).

Leurs actifs comprennent un complexe de 125 millions de dollars (90,3 millions de livres sterling) à la périphérie de Seattle, une propriété en bord de mer à San Diego et un ranch à Santa Fe.

Le couple milliardaire possède également la Fondation Bill et Melinda Gates, fondée en 2000.

L’entreprise a contribué plus de 50 milliards de dollars (36,01 £) à diverses questions, notamment l’élimination de la polio et du paludisme.

Rob Reich, professeur de science politique à l’Université de Stanford, a déclaré au New York Times: «Étant donné que la fondation Gates est une fondation familiale et que les Gates sont en train de séparer leur famille, le divorce peut avoir d’énormes répercussions sur la fondation et sur son travail à travers le monde. le globe.”