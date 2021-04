Bill Gates et Jeff Bezos restent «très, très silencieux» sur une proposition de Washington de taxer leur richesse

Des milliardaires comme Bill Gates ont longtemps dit qu’ils seraient en théorie en faveur de payer beaucoup plus d’argent en impôts personnels.

Et pourtant, Gates et certaines des personnes les plus riches du monde gardent le silence sur une série de propositions actives qui feraient exactement cela, contournant un paquet législatif dans leur État d’origine, Washington, qui les cible spécifiquement.

Washington abrite quatre des personnes les plus riches de la planète: Gates, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, l’ex-romancier de Bezos MacKenzie Scott et le PDG de longue date de Microsoft, Steve Ballmer. Et l’État en 2021 abrite également certaines des propositions les plus agressives pour taxer les ultra-riches, y compris une proposition unique en son genre pour taxer la richesse des milliardaires au niveau de l’État.

Tous les quatre ont refusé de faire campagne pour les propositions d’augmentation des impôts, rejetant les demandes de soutien des mesures et restant à l’écart.

«Ils sont restés très, très silencieux pendant cette conversation – et ce n’est pas faute d’avoir essayé», a déclaré Noel Frame, le législateur de l’État derrière l’impôt sur la fortune. «J’ai parlé à des gens qui leur parlaient et ils ont choisi de ne pas s’engager.»

Frame a approché ses contacts avec des liens avec les familles Gates, Ballmer et Bezos pour voir si les milliardaires seraient intéressés à soutenir publiquement sa proposition. Mais elle n’a même pas obtenu de rendez-vous. D’autres militants pro-fiscaux de l’État de Washington disent qu’ils ont récemment discuté avec certaines de ces familles au cours des derniers mois de la nécessité, en général, d’augmenter les taux.

Interrogés sur l’impôt sur la fortune, les porte-parole de Gates n’ont pas renvoyé de demandes répétées de commentaires. Un porte-parole de Bezos a déclaré que son patron n’avait aucun commentaire sur la mesure. Et les assistants de Ballmer et du timide de publicité Scott n’ont pas renvoyé de demande de commentaire.

Leur silence et leur inaction dérangent certains militants parce que Gates et Ballmer, au moins, affirment être en faveur de payer plus d’impôts. Et pourtant, il est relativement facile pour un milliardaire de dire dans un studio de télévision ou dans un article de blog qu’il soutient, en théorie, une augmentation des impôts lointaine et improbable. Il y a beaucoup plus à faire si on leur demande de dépenser leur capital social et de soutenir de manière proactive une mesure tangible et vivante, en se frayant un chemin dans les chambres législatives qu’ils poussent régulièrement sur d’autres questions qui leur tiennent à cœur.

Ainsi, à certains égards, les mesures prises dans l’État de Washington sont un test pour savoir si leur rhétorique n’était que de la rhétorique – ou s’ils sont prêts à soutenir leurs croyances avec du muscle.

«Le silence est le consentement», a déclaré Chuck Collins, un critique de l’inégalité qui collabore avec le père de Gates pour faire pression pour une augmentation des impôts. «Voici la proposition que votre législature d’État envisage. Oui ou non? Où vous situez-vous? »

Ces propositions ne sont pas toutes des projets législatifs loufoques qui ne méritent pas non plus leur attention. Le Sénat de l’État a adopté de justesse l’impôt sur les plus-values, une priorité pour le gouverneur Jay Inslee. Et bien que la proposition d’impôt sur la fortune soit considérée comme peu susceptible de devenir loi cette session, la mesure a été votée en commission à la fin du mois dernier, signe qu’il y a une certaine dynamique derrière elle, ou du moins de la crédibilité.

Les deux mesures font face à leur sort ce mois-ci dans les derniers jours de la session législative. Washington est l’un des seuls États du pays à ne pas avoir d’impôt sur le revenu, et les progressistes y ont passé la dernière décennie à explorer des moyens d’ajouter de nouvelles sources de revenus, ce qui déclencherait probablement des combats juridiques.

Une plus grande partie du plaidoyer et de l’énergie à Olympie a tourné autour de la proposition fiscale plus probable sur les gains en capital, qui supprime de 7% les ventes d’actions ou d’obligations de plus de 250 000 $. Bien qu’il ne cible pas aussi étroitement les milliardaires, il taxe toujours efficacement les aisés. Les militants anti-fiscaux disent que cela ferait de Washington, qui n’a pas d’impôt sur les plus-values ​​en ce moment, un endroit moins hospitalier pour les affaires.

La proposition d’impôt sur la fortune imposerait des frais de 1% sur tous les actifs de plus d’un milliard de dollars, une tentative – comme ses inspirations nationales – d’augmenter le fardeau fiscal que paient les ultra-riches. Mais les critiques affirment que, contrairement aux propositions nationales, les milliardaires de l’État de Washington peuvent facilement quitter l’État et pourraient le faire si cela passe, sapant Washington de tout revenu fiscal provenant d’eux.

«Pourquoi allez-vous donner à ces personnes une raison de faire de leur domicile économique un autre État?» a déclaré Matt McIlwain, qui a aidé à organiser la communauté technologique contre les propositions fiscales et dirige une société de capital-risque qui a investi tôt dans Amazon. «Allez, Bezos a grandi au Texas et en Floride. Il a un tas d’opérations et de projets dans sa propre vie – sans parler de différents aspects de ce qui se passe sur Amazon – dans d’autres États. Il n’a pas besoin que l’État de Washington soit son État d’origine.

L’État est le dernier champ de bataille dans la lutte frémissante sur le montant que l’Amérique devrait imposer à ses citoyens les plus riches. Les méga-riches sont confrontés à des appels à des impôts plus élevés en partie à cause de la pandémie, qui a creusé les inégalités. Et donc, bien qu’il soit assez difficile de faire passer un impôt sur la fortune par le Congrès, les défenseurs de l’impôt capitalisent sur une vulnérabilité des riches: ils ont tendance à vivre les uns à côté des autres, faisant des propositions étatiques et locales une sorte de porte latérale pour parvenir à un résultat similaire.

Gates, Ballmer, Bezos et Scott sont tous devenus beaucoup plus riches au cours de la dernière année lorsque les actions de Big Tech ont bondi alors que le monde comptait davantage sur les entreprises technologiques. Le quatuor a environ 500 milliards de dollars d’actifs, selon le suivi de Bloomberg. Au début de 2020, ils contrôlaient environ 320 milliards de dollars.

Bien que recruter des avenants milliardaires ne soit une priorité ni pour les militants pro-fiscaux ni pour les militants anti-fiscaux, Frame a déclaré qu’elle avait tendu la main précisément parce que cela réfuterait les arguments de ses détracteurs.

«Chaque fois que le contribuable concerné vient à la table et dit: ‘Je suis d’accord avec ce changement. Je suis d’accord avec cette augmentation. Oui, s’il vous plaît, taxez-moi, «c’est toujours un coup d’État», a-t-elle déclaré.

Guidé par son père, Bill Gates Sr., qui a été le visage public d’une tentative ratée il y a 10 ans en faveur d’un impôt sur le revenu de l’État, le jeune Gates a été le plus invasif à vouloir payer beaucoup plus d’impôts. Cela a été particulièrement le cas dans son État d’origine, Washington, qui, selon lui, possède «le système fiscal le plus régressif du pays».

Gates a exprimé sa crainte que les impôts puissent aller «trop loin» – y compris, parfois, l’impôt sur la fortune. Mais, en général, il a déclaré qu’il soutenait des taux nettement plus élevés, y compris des impôts fonciers fédéraux plus élevés et des impôts sur les plus-values, ainsi qu’une institution d’un impôt sur le revenu à Washington, qui lui fait actuellement défaut.

“Je pense que les riches devraient payer plus qu’ils ne le font actuellement, et cela inclut Melinda et moi”, a déclaré Gates dans un article de blog de fin d’année 2019 à propos de son point de vue.

Les opinions fiscales de Ballmer sont davantage une cible mouvante, mais il s’est dit de plus en plus satisfait des augmentations au cours des dernières années. Un faucon de déficit avoué, Ballmer a souligné la nécessité d’examiner de plus près les habitudes de dépenses fédérales. Mais il a également semblé de plus en plus libéral sur le plan fiscal lors d’entretiens récents, disant en 2019, par exemple, «Je sais certainement qu’il y a des choses en lesquelles je crois qui pourraient exiger plus» en recettes fiscales.

«Parce que j’ai été très chanceux, je peux vous dire que je serais personnellement heureux de payer plus d’impôts», a déclaré Ballmer lors d’une conférence plus tôt cette année.

Bezos, dont la politique a été décrite comme libertaire, a affiché une tendance anti-fiscale: il a fait, avec Ballmer, un don à un groupe il y a dix ans qui s’opposait à une mesure visant à créer un impôt sur le revenu à Washington. Et lorsque Bezos a déclaré la semaine dernière qu’il soutenait qu’Amazon paie plus d’impôts sur les sociétés pour financer le plan d’infrastructure de Joe Biden, il n’a rien dit sur le fait de savoir s’il soutenait le fait de payer plus d’impôts sur le revenu des particuliers – une autre partie du paquet économique de Biden – pour financer ce même objectif politique.

Et puis il y a Scott, qui a la trace écrite la plus limitée sur ces questions de politique. Elle n’a rien dit à ce jour explicitement sur les impôts. Elle a cependant exprimé à plusieurs reprises de profondes inquiétudes au sujet de l’inégalité des richesses – réfléchissant récemment à la façon dont la pandémie a fonctionné comme une «boule de démolition» pour les pauvres tout en enrichissant les milliardaires, suscitant la croyance spéculative des progressistes qu’elle pourrait être d’accord avec eux,

Les militants des deux côtés ne sont pas nécessairement surpris que ces milliardaires aient pris un laissez-passer en ce moment. Certains observateurs politiques de Washington pensent que le non-engagement des milliardaires n’est durable que parce que l’impôt sur la fortune est actuellement confronté à de longues chances lors de cette session législative. L’impôt sur les plus-values ​​sur le point de devenir loi a nécessité des années de plaidoyer avant de devenir un débat de premier plan dans l’État.

Et pourtant, John Burbank, un activiste fiscal de longue date à Washington qui a rencontré des assistants de Ballmer ces derniers mois pour discuter de la politique fiscale progressiste de l’État plus généralement, a déclaré qu’il voyait en fait l’inactivité et la neutralité des milliardaires comme une victoire pour son côté.

Pourquoi? Eh bien, a-t-il dit, au moins les milliardaires ne se sont pas activement prononcés contre le projet de loi – comme ils l’ont peut-être fait dans le passé.