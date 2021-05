Bill Gates et Melinda Gates se séparent après 27 ans de mariage

Cependant, les deux n’ont partagé aucun autre détail personnel sur la décision. (Image de fichier: Rueters)

Bill Gates et Melinda Gates: Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et son épouse Melinda Gates ont décidé de mettre fin à leur mariage après 27 ans. Dans une déclaration conjointe publiée dans les premières heures de mardi, les deux hommes ont déclaré qu’ils avaient beaucoup réfléchi et mis beaucoup de travail sur leur relation avant de prendre cette décision. Le couple a déclaré que pendant qu’ils étaient ensemble, ils ont élevé trois enfants et construit une fondation – la Fondation Bill et Melinda Gates. La fondation travaille dans les domaines de la santé et de la pauvreté depuis 2000 et est gérée conjointement par les deux.

Bill et Melinda, dans leur déclaration, ont réitéré que s’ils croyaient qu’ils ne pouvaient «plus grandir ensemble en tant que couple», ils ont une croyance commune continue en la mission et continueraient à travailler ensemble à la fondation, qui a une dotation de environ 50 milliards de dollars et fait partie des plus grandes organisations caritatives au monde. Cela indique que la séparation n’affecterait pas le fonctionnement de la fondation, dont Bill et Melinda sont les fondateurs, même si Mark Suzman dirige la fondation en tant que PDG.

Cependant, les deux n’ont partagé aucun autre détail personnel sur la décision, y compris ce qui les a poussés à décider de se séparer. Au lieu de cela, ils ont demandé de l’espace et de l’intimité pour les membres de la famille alors qu’ils essayaient de comprendre comment procéder à partir d’ici.

Bill et Melinda s’étaient rencontrés chez Microsoft en 1987 après son entrée dans l’entreprise, et les deux avaient décidé de se marier en 1994. Le magnat de la technologie a démissionné de son poste de PDG de l’entreprise en 2000, puis en tant que directeur général de l’entreprise. salarié en 2008 pour mieux se concentrer sur le fonctionnement de la fondation, avant de se retirer également du conseil d’administration de l’entreprise, ne conservant que le titre de «Fondateur et conseiller technologique».

