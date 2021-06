Bill Gates et Nathan Myhrvold investissent dans un nouveau fonds pour soutenir les startups technologiques des métamatériaux

Un véhicule tout-terrain Polaris RZR de style militaire traverse les dunes du désert avec une antenne satellite Kymeta installée sur le dessus. Kymeta est l’une des sociétés de métamatériaux issues d’Intellectual Ventures, qui a des liens avec un nouveau fonds de capital-risque soutenant les startups dans cet espace. (Photo de Kymeta)

Nouveau fonds : MetaVC Partners lève son premier fonds pour investir dans des startups en phase de démarrage dans le domaine des métamatériaux. Bill Gates et Nathan Myhrvold, fondateur et PDG d’Intellectual Ventures, investissent tous deux dans le fonds. MetaVC Partners est basé à San Francisco et a été créé par deux physiciens et vétérans de l’industrie technologique : Chris Alliegro et Conrad Burke.

Utilisations des métamatériaux : Les métamatériaux sont des matériaux manufacturés qui peuvent avoir des propriétés et des applications bizarres et variées. Ils peuvent déplacer le foyer et la trajectoire des ondes électromagnétiques sans déplacer les pièces, en manipulant la lumière et l’énergie. Les métamatériaux peuvent être utilisés pour transmettre de l’énergie sans fil, fabriquer des caméras sans lentilles en verre, construire des systèmes radar hautes performances, amplifier les signaux Internet 5G et sont testés dans des voitures autonomes.

Connexions Microsoft et Intellectuelle Ventures : Les liens entre MetaVC, Gates et Myhrvold remontent tous à quelques années, et dans certains cas à des décennies.

Du côté de Microsoft, Gates a été co-fondateur et PDG de la société basée à Redmond, dans l’État de Washington ; Myhrvold était directeur de la technologie ; et Alliegro y a été cadre pendant six ans à partir de 1995.

Quant à Intellectuelle Ventures, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, Myhrvold l’a créée, Gates a aidé à financer l’entreprise et Alliegro et Burke ont tous deux travaillé pour elle. Alliegro a géré le fonds de développement des inventions d’Intellectual Ventures pendant près de huit ans et son fonds de science des inventions au cours des deux dernières années, se terminant en avril. Burke a lancé l’incubateur Invention Science Fund d’Intellectual Ventures en 2017. Plus tôt dans sa carrière, il a été fondateur et PDG d’Innovalight, une entreprise de nanomatériaux dans le domaine des énergies renouvelables qui a été acquise par DuPont.

Gates, Myhrvold et métamatériaux : Ce fonds correspond tout naturellement à Gates et Myhrvold. Intellectuelle Ventures recherche et lance des startups technologiques dans des domaines révolutionnaires, à savoir les métamatériaux, l’énergie nucléaire et la blockchain.

“Grâce au soutien de Bill et Nathan, le domaine des métamatériaux est passé d’une science presque pure à une industrie commerciale viable au cours des 10 dernières années”, a déclaré Alliegro dans un communiqué. «Mais nous venons de gratter la surface. Au cours des 10 prochaines années, nous assisterons à une explosion d’opportunités utilisant les métamatériaux dans l’informatique, les énergies renouvelables, les communications, l’imagerie médicale et bien d’autres domaines.

Gates a investi dans plusieurs sociétés de métamatériaux issues d’Intellectual Ventures, notamment Pivotal Commware, Kymeta, Echodyne et Lumotive.