Bill Gates exhorte les gens à se faire vacciner car Omicron pourrait inaugurer «la pire partie de la pandémie»

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a exhorté les gens à se faire vacciner rapidement pour éviter qu’ils ne tombent gravement malades, car il a averti que l’augmentation des cas de variantes Omicron pourrait inaugurer « la pire partie de la pandémie ». La variante Omicron du coronavirus est se propage plus rapidement que la variante Delta et provoque des infections chez les personnes déjà vaccinées ou qui se sont remises de la maladie COVID-19, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Gates, 66 ans, a déclaré mardi que « je sais que c’est frustrant d’entrer dans une autre saison des vacances avec COVID qui nous menace. Mais ce ne sera pas comme ça pour toujours. Un jour, la pandémie prendra fin, et mieux nous prendrons soin les uns des autres, plus tôt ce moment viendra. » « Juste au moment où il semblait que la vie reviendrait à la normale, nous pourrions entrer dans la pire partie de la pandémie. Omicron frappera à la maison pour nous tous. Des amis proches l’ont maintenant, et j’ai annulé la plupart de mes projets de vacances », a tweeté le philanthrope milliardaire.

Gates, dont la fondation (Fondation Bill et Melinda Gates) a participé aux efforts visant à développer et à fournir des vaccins COVID-19, a déclaré que recevoir un rappel offre la meilleure protection. » La grande inconnue est à quel point omicron vous rend malade. Nous devons le prendre au sérieux jusqu’à ce que nous en sachions plus à ce sujet. Même si ce n’est que deux fois moins grave que Delta, ce sera la pire poussée que nous ayons vue jusqu’à présent parce que c’est tellement contagieux », a-t-il tweeté.

« S’il y a une bonne nouvelle ici, c’est qu’omicron va tellement vite qu’une fois qu’il devient dominant dans un pays, la vague là-bas devrait durer moins de 3 mois. Ces quelques mois pourraient être mauvais, mais je pense toujours que si nous prenons les bonnes mesures, la pandémie pourra être terminée en 2022 », a-t-il tweeté. Il a insisté sur le fait de se faire vacciner et a déclaré que les vaccins sont conçus pour empêcher les gens de tomber gravement malades ou de mourir. .

«Il y aura plus de cas révolutionnaires chez les personnes vx’d, ce qui semble inquiétant mais est purement un facteur du nombre de personnes vx’d et de la vitesse à laquelle cette variante se propage. Les vaccins sont conçus pour empêcher les gens de tomber gravement malades ou de mourir et le font bien », a déclaré Gates.

Ses avertissements surviennent à un moment où les États-Unis assistent à une augmentation astronomique de la variante Omicron, avec des infections atteignant 73% de tous les cas de Covid aux États-Unis. Les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention ont montré une augmentation de près de six fois de la part d’infections d’omicron en une semaine seulement.

Un décès a également été signalé mardi au Texas. Les scientifiques africains ont pour la première fois tiré la sonnette d’alarme au sujet d’Omicron il y a moins d’un mois et le 26 novembre, l’OMS l’a désigné comme une « variante préoccupante ». Le mutant est depuis apparu dans environ 90 pays, y compris en Inde.

Une grande partie de la variante omicron reste inconnue, y compris si elle provoque une maladie plus ou moins grave. Le nombre total de cas de coronavirus s’élève à 276 235 990 et 5 368 843 personnes sont décédées à cause du virus dans le monde, selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins.

