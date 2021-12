Bill Gates met la pression sur les travailleurs après le succès de la Wii | Jeux

Le patron de Microsoft, Bill Gates, a poussé l’équipe Xbox à répondre au succès de la Wii avec son propre système de contrôle de mouvement, qui est devenu le Kinect.

Le lancement de Nintendo Wii était un avant et un après dans l’industrie du divertissement numérique. Comme la Nintendo DS deux ans auparavant, elle a ouvert les portes à de nouvelles générations de joueurs, mais cette fois réunies autour de la télévision, jouant avec commandes de mouvement que même s’ils n’étaient pas nouveaux, ils étaient maintenant plus accessibles et amusants que jamais.

Les consoles Sony et Microsoft de l’époque misaient sur la puissance et des jeux de plus en plus adultes et sombres, mais elles ne sont pas restées les bras croisés face à la révolution des jeux de contrôle de mouvement, presque toujours destinés à un public occasionnel.

Oui Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et président de la technologie au début du XXe siècle, mettre beaucoup de pression sur l’équipe Microsoft pour répondre au succès de la Wii.

Ils l’expliquent dans la nouvelle série documentaire Mise sous tension, au chapitre 5 (qui parle aussi des lumières rouges de la mort) (via Games Radar). « La Wii a secoué le monde », déclare Shannon Loftis, une ancienne responsable Xbox.

Phil Spencerl’actuel responsable de Xbox, se souvient « Bill mettant beaucoup de pression sur l’équipe de gestion Xbox, ‘Comment pourrions-nous perdre les commandes de mouvement, comment pouvons-nous nous réengager?' »

Tout le monde conviendra que la réponse de Microsoft à la Wii était Kinectsorti en 2010, en même temps que la réponse de Sony, PlayStation Move. Ni l’un ni l’autre n’a été pris, mais le Kinect était le plus innovant et le plus ambitieux, et selon Spencer, l’une des plus grandes contributions de Xbox à l’industrie.

Cependant, le documentaire révèle que Xbox effectuait des recherches sur la capture de mouvement des joueurs à l’aide de capteurs infrarouges depuis un certain temps et que la Wii était davantage un catalyseur pour ces expériences sur un produit particulier.

Kinect vendu 10 millions d’unités au cours des deux premiers mois en vente, mais il a fini par disparaître quelques années plus tard, après une tentative infructueuse de le poursuivre avec Xbox One.

Cependant, Spencer dit que le Kinect a été à son tour un catalyseur pour les futurs progrès de Xbox en rendant les jeux vidéo accessibles à tous les joueurs, affirmant qu’ils ont reçu des e-mails très émouvants de parents dont les enfants n’avaient pas pu jouer à des jeux jusqu’à ce que Kinect arrive.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.