Bill Gates ne sera plus jamais le même après le scandale et son divorce avec Melinda French Gates

Pendant des décennies, Bill Gates a parcouru le monde en tant que quasi-royauté, fait chevalier par la reine Elizabeth et drapé de médailles par l’ancien président Barack Obama. Et pour l’année dernière, le fondateur de Microsoft autrefois pugnace s’est réinventé comme l’une des voix les plus claires et les plus humaines des États-Unis sur la pandémie de Covid-19.

Il ne faudrait que deux semaines à Gates pour se réinventer à nouveau – et pas de la manière dont ses réinventions passées se sont déroulées.

Pour la première fois depuis le début du siècle, Bill Gates est plongé dans un scandale profond. Et ce qui est devenu clair au cours des 48 dernières heures, c’est que Bill Gates ne sera plus jamais le même.

Le divorce entre Gates et sa femme, Melinda, a été annoncé plus tôt ce mois-ci, mais est devenu un mélodrame tabloïd avec des enquêtes secrètes dans les salles de conférence, des affaires étouffées et des personnages comme Jeffrey Epstein. Gates a été frappé dans un trio d’histoires au cours du week-end qui détaillaient ses prétendues indiscrétions, dont chacune a commencé à briser l’aura qu’il a cultivée au cours des 20 années depuis qu’il a retiré sa main de la pochette de Microsoft.

Cette réhabilitation d’image a largement fonctionné. Depuis qu’il s’est éloigné de Microsoft, Gates a grandi pour incarner ce qui pourrait être considéré comme le «bon milliardaire»: un geek à l’esprit civique et maladroit qui a montré comment les gains du capitalisme peuvent être rassemblés pour rendre le monde meilleur grâce à la philanthropie. Aucun donateur n’était plus important au monde que Bill Gates, qui, avec sa femme, avait grandi pour symboliser quelque chose de rare dans les entreprises américaines: des modèles.

Et le sondage a reflété que: 55 pour cent des Américains ont déclaré à Recode dans un sondage cette année qu’ils avaient une opinion positive de lui; seulement 35% ont ressenti le contraire.

Mais le monde de Gates s’est effondré à une vitesse incroyable.

Pour récapituler: Gates s’est excusé et a été poursuivi pendant plus d’un an par ses liens avec Epstein, le délinquant sexuel condamné qui s’est finalement suicidé en détention fédérale. Mais Gates est maintenant accusé d’avoir largement minimisé ses liens avec le criminel ignominieux, selon un rapport. Un deuxième rapport montre un modèle de Gates agissant de manière non professionnelle avec les femmes avec lesquelles il a travaillé – et traitant une allégation de harcèlement sexuel contre son gestionnaire de fonds d’une manière qui a bouleversé Melinda. Et dans la révélation peut-être la plus dommageable, Gates admet maintenant qu’il avait eu une liaison avec un employé de Microsoft en 2000, ce qui a déclenché une enquête du conseil d’administration du géant de la technologie en 2019, selon un troisième rapport.

L’équipe de Gates nie bon nombre de ces allégations. Mais ils sont sûrs de capturer une certaine part d’esprit auprès du public américain, perçant la réputation que Gates a travaillé si longtemps à cultiver. Et il y a peu de raisons de penser que la dernière chaussure a chuté dans une procédure de divorce record qui tend à laide.

Les gens regarderont-ils un jour Bill Gates avec le même penchant?

Ce qui, il y a deux semaines, n’était qu’un mariage qui avait malheureusement échoué, s’est transformé en quelque chose de plus méchant. Gates sera enveloppé de questions dans un avenir prévisible sur sa vie amoureuse – sans parler des questions pécuniaires et juridiques inconfortables sur l’avenir de sa fortune.

Les gens se remettent du scandale, en particulier dans cet environnement politique et d’actualité. (Les philanthropes comme Michael Milken n’étaient pas des anges.) Gates aura sûrement sa propre version de l’histoire à raconter, et la Fondation Gates existera toujours, ce qui lui donnera une large influence au cours des prochaines décennies. Mais plus que d’autres philanthropes, une grande partie du soft power de Gates provenait de son profil public apparemment irréprochable, qui sera désormais plus qu’un peu gâché par le pire type d’attention.

Même si cela est relégué à un ou deux cycles bruts d’information dans le long cycle de l’histoire, les conséquences à court terme sont profondes étant donné où nous en sommes précisément dans cette histoire. Gates devrait être à l’avant-garde de la crise humanitaire en Inde, par exemple, en dénonçant le nombre massif de morts. (Il a plutôt suscité la controverse pour son soutien à la protection des brevets de vaccins.) Maintenant, il est sur la défensive, et tout prochain intervieweur voudra naturellement s’interroger au moins en partie sur sa vie privée, épuisant la puissance de son commentaire sur la santé publique.

Cela devrait être un moment de validation pour Bill Gates, autant que l’année dernière. Au lieu de cela, il sera probablement silencieux, légaliste et, plus largement, sur le pied arrière. Cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment.