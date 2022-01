Bill Gates parle des cas de COVID après Omicron, du manque de préparation à la pandémie et de ces  » puces à l’arme « 

Bill Gates. (Photo de fichier .)

Dans une nouvelle discussion sur la pandémie de COVID-19, Bill Gates a déclaré mardi que nous devrions nous attendre à voir « beaucoup moins de cas » de COVID-19 après la variante Omicron et que le virus peut être traité davantage comme la grippe saisonnière le reste de la an.

Gates, cofondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle, a participé mardi à une séance de questions-réponses sur Twitter avec Devi Sridhar, professeur et président de Global Health à l’Université d’Édimbourg et directeur du Global Programme de gouvernance de la santé.

Devi Sridhar. (Photo Twitter)

Parmi les points saillants de la conversation de 45 minutes, Gates a déclaré qu’il manquait deux éléments clés aux vaccins COVID : la capacité de prévenir les cas révolutionnaires et la capacité de durer beaucoup plus longtemps.

Il a également déclaré qu’une variante plus transmissive après Omicron n’est pas probable, « mais nous avons été beaucoup surpris pendant cette pandémie ». Il a ajouté que « Omicron créera beaucoup d’immunité au moins pour l’année prochaine » et que « nous devrons peut-être prendre des vaccins annuels pour COVID pendant un certain temps ».

Gates a également abordé certains des thèmes familiers qui sont apparus au cours des près de deux ans où il a été une voix de premier plan sur la réponse mondiale et américaine à la pandémie, y compris les erreurs qui ont été commises, l’accès aux vaccins et la théorie du complot autour de si son intérêt pour les vaccins avait à voir avec la mise en place de puces électroniques chez les gens.

Gates a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que lui-même et l’expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, soient les sujets de telles campagnes de désinformation.

« Certaines choses, comme si je mets des jetons dans les armes, n’ont pas de sens pour moi », a déclaré Gates à Sridhar. « Pourquoi voudrais-je faire ça ? »

Voir la conversation complète dans ce fil sur Twitter ou dans la transcription ci-dessous :

Grâce à mon travail à la fondation, j’ai la chance d’avoir l’opportunité de parler à des experts dans de nombreux domaines différents et d’apprendre d’eux. Récemment, bon nombre de mes conversations ont porté sur la variante omicron et sur la manière de prévenir la prochaine pandémie. https://t.co/jYR0KjX4Cx – Bill Gates (@BillGates) 11 janvier 2022

Devi Sridhar : Quelle percée scientifique ou technologique ferait la plus grande différence maintenant pour mettre fin à la pandémie de COVID ?

Bill Gates: Les vaccins dont nous disposons préviennent très bien les maladies graves et les décès, mais il leur manque deux éléments clés.

Premièrement, ils permettent toujours des infections (« percée ») et la durée semble être limitée.

Nous avons besoin de vaccins qui préviennent la réinfection et qui durent de nombreuses années.

DS : D’accord à 100 % — vaccins de nouvelle génération avec immunité stérilisante. 2ème question : Quels sont les défis actuels pour atteindre l’accès mondial à la vaccination ? Quels sont les obstacles ?

BG : En 2021, l’approvisionnement en vaccins était limité et ils étaient principalement destinés aux pays riches. Maintenant, nous avons beaucoup d’approvisionnement dans l’ensemble et les problèmes sont la logistique et la demande. Les systèmes de santé des pays en développement sont un facteur limitant.

Les vaccins ARNm ne peuvent toujours pas répondre à toute la demande, il est donc compliqué de déterminer qui obtient quoi.

DS : Il y a eu beaucoup de discussions sur la responsabilité des sociétés pharmaceutiques comme Pfizer/Moderna pour l’accès. Quel est le rôle de ces entreprises pour garantir la tarification et la disponibilité, en particulier dans les contextes à faible et moyen revenu ?

BG : Lorsque nous avons un approvisionnement adéquat, une tarification échelonnée est utilisée lorsque les pays riches paient beaucoup plus que les pays à revenu intermédiaire et que les pays à faible revenu paient le moins, ce qui est financé par @gavi. Lorsque l’offre est limitée, les pays riches ne doivent pas surenchérir sur les autres, les gouvernements jouent donc un rôle clé.

DS : En regardant en 2020/21 (et étant donné que vous avez été averti d’une pandémie respiratoire depuis des années), quelle est selon vous la plus grosse erreur que la plupart des pays (avec des ressources) ont commise en répondant ?

BG : Quelques pays comme l’Australie ont agi rapidement pour diagnostiquer les cas à grande échelle et isoler les personnes infectées. Ils ont réussi à limiter considérablement les décès. Une fois que les chiffres deviennent importants dans un pays, il est trop tard. Les premiers mois ont donc fait une grande différence.

Certains pays ont également fait un meilleur travail pour réduire la mobilité, utiliser des masques et protéger les personnes âgées.

Nous n’étions pas préparés – pas d’entraînement à l’avance.

Pensez-vous que le monde se rassemblera pour se préparer pour le prochain ? Je l’espère mais je ne suis pas sûr.

DS : Un problème majeur a été la désinformation en ligne sur Facebook et d’autres plateformes autour des vaccins, des masques et d’autres interventions – comment relever ce défi ? Quand l’expertise est négligée et que les théories du complot sont répandues comme si elles étaient la vérité ?

BG : Les autorités de confiance comme @WHO et @CDCgov ont besoin de plus de ressources pour voir la pandémie tôt (surveillance) et pour mieux communiquer. Les médias sociaux ont pris du retard en essayant de diffuser des informations factuelles – il y aura beaucoup de débats sur la façon de faire mieux à ce sujet…

Des gens comme vous et moi et Tony Fauci ont été soumis à beaucoup de désinformation. Je ne m’y attendais pas. Certains d’entre eux, comme si je mets des jetons dans les armes, n’ont pas de sens pour moi – pourquoi voudrais-je faire ça ?

DS : Je ferais une blague mais causerais une tempête. En ce qui concerne la mission de la Fondation Gates, quels sont actuellement, selon vous, les plus grands défis pour le développement des pays pauvres ? Sommes-nous revenus en arrière sur l’éducation des filles et la révolution de la survie de l’enfant ?

BG : De 2000 au début de la pandémie, nous avons fait de gros progrès en matière de santé et d’autres objectifs. La pandémie est un énorme revers – y compris les pays riches ne se concentrant pas autant sur les besoins des pays en développement. J’espère que nous pourrons inverser cela.

Je suis optimiste quant à l’éradication de la polio — nous sommes proches. Le paludisme, le VIH, la nutrition, prendront beaucoup plus de temps mais de meilleurs outils arrivent. L’éducation a également besoin d’innovation – elle est en retard là où la santé mondiale est particulièrement pour les filles.

DS : Question difficile : d’où pensez-vous que le SARS-CoV-2 vient ? Quelles données voulez-vous voir ? Et ces informations sont-elles importantes pour prévenir de futurs débordements et pandémies ?

BG : Les données sont assez solides pour dire qu’elles proviennent d’une autre espèce, ce qui est vrai pour la plupart des pandémies. Les gens continueront de spéculer là-dessus et nous devons nous assurer que les laboratoires sont prudents. Il y aura de futures épidémies provenant d’autres espèces, nous devons donc investir pour être prêts.

DS : Dernière question – ce que tout le monde veut savoir – comment et quand la pandémie sera-t-elle terminée ? Omicron montre-t-il que nous pouvons « vivre avec COVID » ? Ou y a-t-il d’autres variantes dangereuses au coin de la rue en 2022 ?

BG : Au fur et à mesure que les pays feront l’expérience, leurs systèmes de santé à ondes Omicron seront remis en question. La plupart des cas graves seront des personnes non vaccinées. Une fois qu’Omicron aura traversé un pays, le reste de l’année devrait voir beaucoup moins de cas afin que Covid puisse être traité davantage comme une grippe saisonnière.

Une variante plus transmissive n’est pas probable mais nous avons été beaucoup surpris lors de cette pandémie. Omicron créera beaucoup d’immunité au moins pour l’année prochaine. @trvrb suit très bien la génétique. Nous devrons peut-être prendre des photos annuelles pour Covid pendant un certain temps.

.@DrTedros a lancé la conversation sur la façon dont nous évitons la prochaine pandémie, ce qui est important. J’apprécie votre travail à ce sujet. On peut faire beaucoup mieux la prochaine fois !!

DS : Nous pouvons certainement. Merci pour votre temps et vos idées et poursuivons le bon combat pour améliorer la santé et le bien-être de ceux qui vivent à travers le monde. Nous sommes tous interconnectés et dans le même bateau.