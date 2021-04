Bill Gates partage 3 étapes vers une économie d’énergie propre dans un message au Sommet des dirigeants sur le climat

Bill Gates lors de son message au Sommet des dirigeants sur le climat de vendredi. (Capture d’écran YouTube)

Bill Gates a rejoint vendredi la deuxième journée du «Sommet des dirigeants sur le climat» du président Joe Biden avec un message aux dirigeants mondiaux sur les mesures nécessaires à prendre pour éviter une catastrophe climatique.

Le cofondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates a déclaré qu’il serait pratiquement impossible d’atteindre les objectifs associés à la lutte contre le changement climatique en utilisant la technologie d’aujourd’hui, car presque toutes les technologies zéro carbone d’aujourd’hui sont plus chères que leurs fossiles. -combustibles homologues.

Gates, qui a partagé son message complet sur son blog Gates Notes, a déclaré que pour fabriquer des produits zéro carbone abordables, les dirigeants doivent «investir dans l’innovation et construire l’infrastructure nécessaire à la transition vers une économie propre». Cela nécessitera trois étapes:

Développer et déployer des technologies révolutionnaires qui nous permettent d’éliminer les émissions dans toute l’économie physique. Exploitez la puissance des marchés pour financer et déployer ces innovations – par exemple, en trouvant des moyens créatifs de financer les technologies et en uniformisant les règles du jeu afin qu’elles puissent concurrencer les combustibles fossiles. Les gouvernements et les entreprises doivent adopter des politiques qui rendront la transition plus rapide et moins coûteuse, et les dirigeants devront récompenser ceux qui franchissent des étapes difficiles.

Gates, dont Breakthrough Energy Ventures est une initiative visant à aider la planète à atteindre zéro émission de carbone grâce à l’innovation, a également déclaré qu’il avait un nouveau programme appelé Breakthrough Energy Catalyst. Il recueillera des fonds auprès des gouvernements, de la philanthropie et des entreprises pour effectuer les importants investissements en capital nécessaires pour réduire le coût des technologies émergentes.

Regardez les remarques de Gates à la marque 32:10 de la vidéo ci-dessous: