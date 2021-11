Bill Gates partage son point de vue optimiste sur les pourparlers mondiaux sur le climat ; Inslee de Washington s’engage à réduire ses émissions de carbone

Le gouverneur de Washington Jay Inslee (tenant le microphone) participe à un événement lors des pourparlers sur le climat de la COP26 des Nations Unies à Glasgow ce mois-ci. (Photo du gouverneur Jay et de la première dame Trudi Inslee)

Alors que les pourparlers sur le climat mondial en Écosse entrent dans leur deuxième semaine, Bill Gates a partagé lundi son évaluation habituellement optimiste de ce qu’il a vécu lors des premiers jours du sommet des Nations Unies COP26.

Dans un blog GatesNotes, le cofondateur de Microsoft a cité un certain nombre de signes encourageants indiquant que l’humanité se dirige dans des directions positives dans ses efforts pour mettre fin à sa dépendance au carbone et éviter les conséquences climatiques les plus désastreuses.

« Ma principale impression est à quel point les choses ont changé depuis le dernier sommet, en 2015 – et je ne veux pas dire à cause de COVID. La conversation sur le climat a radicalement changé, et pour le mieux », a écrit Gates.

Ses trois plats à emporter :

L’importance d’innover et de déployer de nouvelles technologies de réduction des émissions de carbone était au centre de la COP26. Gates lui-même a pris la parole lors d’une session axée sur la question. Le secteur privé devient un acteur majeur de la lutte contre la crise climatique, rejoignant les gouvernements et les organisations à but non lucratif. Il y a plus d’attention pour aider les gens à survivre dans un monde plus chaud, et en particulier ceux des pays à faible revenu qui vont être les plus durement touchés, malgré le fait qu’ils aient fait le moins pour attiser le réchauffement. Dans le passé, l’adaptation au changement climatique a soulevé des inquiétudes chez certaines parties pour qu’elles consacrent des ressources à la lutte contre le changement climatique plutôt qu’à sa lutte.

Dans le billet de blog, Gates a continué à promouvoir des initiatives dans ces domaines où il joue un rôle, que ce soit par le biais de Breakthrough Energy, un effort soutenu par Gates pour financer la recherche sur le climat, les partenariats et les investissements dans les startups de technologie climatique, ou de Bill et Melinda Gates Fondation. Cela comprend la participation à l’initiative Net Zero World et l’engagement de la fondation de 315 millions de dollars pour aider les agriculteurs à s’adapter au réchauffement.

« Si nous maintenons ce rythme – si le monde investit encore plus d’efforts dans des innovations qui réduisent le coût pour atteindre zéro et aident les personnes les plus pauvres à s’adapter au changement climatique – alors nous pourrons considérer ce sommet comme une étape importante. pour éviter une catastrophe climatique », a-t-il écrit.

Gates n’est pas le seul habitant du Pacifique Nord-Ouest à partager des nouvelles optimistes de la COP26.

Le gouverneur de Washington Jay Inslee s’est également rendu à Glasgow, à la tête d’une coalition de 68 gouvernements d’État, régionaux et municipaux qui ont créé leurs propres engagements de réduction des émissions de carbone. Dimanche, le gouverneur a annoncé un décret visant à rendre la flotte de véhicules de l’État entièrement électrique d’ici 2035 pour les véhicules légers et 2040 pour les camions moyens et lourds.

« Nous avons une occasion unique d’atténuer efficacement le changement climatique. Les mesures que nous prendrons au cours des cinq prochaines années détermineront le sort de notre espèce. Je suis fier de me joindre à cette coalition mondiale de gouverneurs et de maires pour aller au-delà des promesses », a déclaré Inslee dans un communiqué.

Une analyse publiée la semaine dernière dans la revue Science a examiné les engagements de réduction de carbone pris par les pays du monde avant le début du sommet. Les chercheurs ont compté les émissions dans le cadre des promesses et ont constaté que si elles sont remplies, il y a 34% de chances que nous puissions limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius d’ici la fin du siècle. Ce ne sont pas des chances stellaires, mais c’est mieux que les promesses d’avant la COP26 : sous les promesses faites à Paris en 2015, les chances d’atteindre cette barre n’étaient que de 8%, selon l’étude.

« Les nouveaux engagements, les avancées technologiques et la reprise à court et à long terme de la pandémie nous ont mis sur une voie différente de celle qui nous était proposée lors de l’Accord de Paris de 2015 », a déclaré Gokul Iyer, co-auteur principal et Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) chercheur scientifique.

L’analyse a cependant révélé que l’objectif préféré d’une augmentation de 1,5 degré (la planète s’est déjà réchauffée de 1,1 degré) était largement hors de portée compte tenu des efforts actuels.

Et de sérieux défis pour atteindre les objectifs d’émissions ne sont toujours pas résolus. Les nations ont du mal à mettre en place un marché du carbone qui met un prix sur le réchauffement des polluants, et deux acteurs clés – la Chine et la Russie – n’ont pas envoyé leurs dirigeants à la COP26 et n’ont guère soutenu les efforts agressifs de lutte contre le climat.

Le sommet devrait se terminer vendredi, mais les 13 sommets précédents sur le climat ont tous dépassé leur calendrier, selon Bloomberg.