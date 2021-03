Bill Gates plaide en faveur d’un accès équitable aux vaccins à l’échelle mondiale – «Tous ensemble» | Monde | Nouvelles

Le cofondateur de Microsoft a poursuivi en expliquant à son animateur de télévision que des secteurs vitaux de l’économie mondiale, tels que les voyages et le tourisme, pourraient rouvrir si le nombre d’infections était contenu dans le monde.

« Si nous pouvons réellement atteindre des chiffres très bas partout dans le monde, voire zéro, alors le tourisme, les voyages – tout cela peut reprendre, ce qui est très très important », a-t-il déclaré.

« Et donc nous sommes en quelque sorte tous ensemble, parce que, vous savez, les gens voyagent beaucoup et nous pouvons partager ces vaccins non seulement en fonction de qui a le plus d’argent. »

LIRE LA SUITE: Bill Gates qualifie Bitcoin de « pas une bonne chose pour le climat » en guise d’avertissement