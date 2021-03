Bill Gates prédit que les choses «reviennent à la normale» en 2022 alors que le monde bat Covid-19 avec des vaccins | Monde | Nouvelles

Le fondateur et philanthrope de Microsoft a été l’un des principaux défenseurs du développement de vaccins contre les coronavirus et a financé leur création par le biais de la Fondation Bill et Melinda Gates. Dans son dernier entretien, M. Gates a déclaré qu’il pensait que le monde reviendrait «fondamentalement» à la normale d’ici la fin de l’année prochaine.

Dans une interview avec le journal polonais Gazeta Wyborcza et la chaîne de télévision TVN24, M. Gates a suggéré que le monde reviendrait principalement à la normale grâce au succès des vaccins contre le coronavirus.

Il a déclaré: «D’ici la fin de 2022, nous devrions revenir complètement à la normale.»

Malgré la prévision prometteuse, M. Gates a également déclaré au média que la pandémie avait été une «tragédie incroyable».

La seule bonne nouvelle tout au long de la pandémie a été la création et l’accès aux vaccins contre les coronavirus, selon M. Gates.

Les dernières remarques de M. Gates sur la pandémie font écho à celles de sa femme, Melinda, au début du mois.

Elle a déclaré à CNBC que l’immunité globale du troupeau contre le COVID-19 pourrait être atteinte en 2022, encore une fois grâce au vaccin contre le virus.

Mme Gates a toutefois ajouté que l’immunité ne sera pas atteinte tant que les vaccins ne seront pas disponibles dans le monde entier, la plupart n’étant pas envoyés «en masse» avant la fin de 2021.

Elle a déclaré à Sara Eisen de CNBC: «Donc, ce sera dans le courant de 2022 jusqu’à ce que nous ayons l’immunité totale du troupeau.

«Et mon garçon, je pense que nous attendons tous cela avec impatience.

«Il y a beaucoup de gens qui souffrent, pas seulement aux États-Unis mais partout.»

Au cours des derniers mois, M. Gates a averti que les restrictions relatives aux coronavirus pourraient rester en place dans un avenir prévisible.

Dans une interview organisée sur l’application de médias sociaux Clubhouse, il a suggéré que les gens pourraient envisager de changer leur comportement «de manière significative» au printemps ou à l’été 2021.

Il a déclaré à Andrew Ross Sorkin: «Je ne vais pas arrêter de porter des masques ou d’être prudent, en particulier avec les personnes âgées qui n’ont pas été vaccinées.

«Ce n’est qu’à la fin du printemps ou en été que nous arriverons à des chiffres où vous pourrez envisager de changer votre comportement de manière significative.»

Au Royaume-Uni, le déploiement des vaccins contre les coronavirus se déroule à un rythme soutenu, avec 24 681 955 premières doses et 2 028 543 secondes doses administrées en Angleterre hier.

Hier, 6397 cas et 63 décès ont également été enregistrés dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au total, 4 319 128 cas et 126 445 décès ont été enregistrés au Royaume-Uni.

Mais le NHS England a mis en garde contre une pénurie de vaccins ces dernières semaines, les centres de jab dans le Devon, Kent et Exeter fermant pendant environ un mois après une «réduction significative» des livraisons.