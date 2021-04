Bill Gates prédit un “ très petit nombre ” de COVID d’ici la fin de 2022 et prend la chaleur pour la défense de brevet de vaccin

Bill Gates prédit que “la fin viendra” pour la pandémie de COVID-19, déclarant dans une interview dimanche qu’un retour à la normale arrivera l’année prochaine.

“Nous n’aurons pas éradiqué cette maladie, mais nous serons en mesure de la ramener à de très petits nombres d’ici la fin de 2022”, a déclaré Gates au Royaume-Uni Sky News.

Le co-fondateur et coprésident de Microsoft de la Fondation Bill et Melinda Gates à Seattle a été fortement investi dans la réponse à la pandémie aux États-Unis et dans le monde. Gates a défendu la nécessité de s’assurer que les vaccins atteignent les pays en développement.

Mais Gates fait face à des critiques pour sa défense de la protection des brevets sur les technologies vaccinales, disant à Sky News que partager la «recette» des vaccins ne serait pas utile.

«Il n’y a qu’un nombre limité d’usines de vaccins dans le monde et les gens sont très sérieux au sujet de la sécurité des vaccins», a déclaré Gates. «Et donc déplacer quelque chose qui n’avait jamais été fait, déplacer un vaccin, disons, d’une usine J&J vers une usine en Inde, c’est nouveau. Ce n’est que grâce à nos subventions et à notre expertise que cela peut arriver.

«Ce qui retient les choses dans ce cas, ce n’est pas la propriété intellectuelle», a poursuivi Gates. «Ce n’est pas comme s’il y avait une usine de vaccins inactive, avec l’approbation réglementaire, qui fabrique des vaccins magiquement sûrs. Vous savez, vous devez faire le procès sur ces choses. Chaque processus de fabrication doit être examiné avec beaucoup de soin. »

Salon a partagé certains des retours de flamme que Gates recevait et a également souligné une colonne du Guardian expliquant pourquoi les brevets ne devraient pas entraver la diffusion de plus de vaccins COVID dans le monde.

Regardez l’interview complète de Gates dans la vidéo en haut.