Bill Gates prévient que la vie ne reviendra pas à la normale avant 2022 dans une prévision de pandémie dévastatrice | Monde | Nouvelles

Depuis plus d’un an, des pays du monde entier se battent pour contenir le coronavirus qui est apparu fin 2019. Des campagnes de vaccination de masse dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait naître l’espoir d’un retour à la normale.

Cependant, M. Gates a averti qu’une grande partie du monde, en particulier les régions où les programmes de vaccination sont moins avancés, sont peu susceptibles de revenir complètement à la vie pré-pandémique avant l’année prochaine.

S’adressant au média polonais Gazeta Wyborcza et à TVN24, le fondateur de Microsoft a décrit la pandémie comme «une tragédie incroyable».

Il a ajouté: «D’ici la fin de 2022, nous devrions être fondamentalement de retour à la normale.»

M. Gates a fait don de 1,75 milliard de dollars (1,27 milliard de livres sterling) pour lutter contre le coronavirus depuis le début de la pandémie via la Fondation Bill et Melinda Gates.

Dans le monde, il y a eu plus de 2,75 millions de décès liés aux coronavirus depuis le début de la pandémie.

Quelque 126 millions de cas ont été enregistrés, bien qu’il s’agisse probablement d’une sous-estimation majeure en raison du nombre limité de tests dans de nombreux pays.

La Grande-Bretagne a enregistré 126000 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Cependant, le taux de cas a considérablement chuté au cours des dernières semaines en raison du verrouillage et de l’une des campagnes de vaccination les plus réussies au monde.

Lundi, M. Gates a participé à une session de questions et réponses « Demandez-moi n’importe quoi » sur Reddit où il a discuté des menaces post-Covid contre l’humanité.

Interrogé sur le «meilleur scénario» si nous ne prenons aucune mesure pour lutter contre le changement climatique, il a répondu: «Cela empire avec le temps et les écosystèmes naturels disparaissent.

«La migration loin des zones invivables autour de l’équateur sera massive.

«Nous ne serons pas en mesure de soutenir une population importante s’il fait beaucoup plus chaud.»

Un autre utilisateur a interrogé le fondateur de Microsoft sur la probabilité que l’humanité atteigne zéro émission nette d’ici 2060.

Il a répondu: «Cela dépend vraiment de la question de savoir si la jeune génération du monde entier adopte cela comme une cause morale à laquelle ils nous obligent à prêter attention.

«S’ils le font, je dirais 75% de chances de succès.

«S’il n’y a pas cette poussée, les investissements risquent de ne pas être réalisés.

«Les gouvernements sont engagés parce qu’ils voient les électeurs se soucier davantage et cette année aura des événements clés comme Glasgow (COP26).»

M. Gates a prédit que la population humaine culminera à environ 10 milliards de personnes.