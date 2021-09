Bill Gates qualifie l’accès mondial inéquitable aux vaccins COVID-19 de “tragédie de santé publique”

Le Dr Onyimbo Kerama, consultant principal et directeur exécutif de Motire Occupational Health and Safety Solutions à Thika, au Kenya, utilise un instrument de diagnostic LumiraDx pour tester le COVID-19. (Photo de la Fondation Bill & Melinda Gates)

Alors que les Américains débattent des mandats de vaccination contre le COVID-19, un nouveau rapport de la Fondation Bill & Melinda Gates, basée à Seattle, rappelle que de nombreuses personnes dans le monde ne peuvent toujours pas se faire vacciner même si elles le souhaitent.

« Le manque d’accès équitable aux vaccins COVID-19 est une tragédie de santé publique », a déclaré Bill Gates dans un communiqué accompagnant la publication du rapport annuel Goalkeepers de la Fondation Gates, qui a suivi les progrès du monde vers les objectifs de développement durable des Nations Unies pour le cinq dernières années.

Le dernier rapport, publié lundi soir, a été rédigé par Bill Gates et Melinda French Gates en tant que coprésidents de la fondation. Ils continuent de diriger la Fondation Gates dans ces rôles pendant une période d’essai de deux ans après leur divorce.

COVID-19 est un sujet central du rapport, qui cite le développement « sans précédent » de plusieurs vaccins en moins d’un an, par rapport à la chronologie normale de 10 à 15 ans. Dans le même temps, note le rapport, plus de 80 % des vaccins COVID-19 ont jusqu’à présent été administrés dans des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

“Certains ont obtenu deux à trois fois le nombre de doses nécessaires pour couvrir leurs populations, au cas où des rappels seraient nécessaires pour des variantes de plus en plus infectieuses”, écrivent Bill Gates et Melinda French Gates dans le rapport. « Pendant ce temps, moins de 1 % des doses ont été administrées dans les pays à faible revenu. Ces inégalités sont une profonde indignation morale et augmentent le risque très réel que les pays et les communautés à revenu élevé commencent à traiter le COVID-19 comme une autre épidémie de pauvreté : pas notre problème. »

Bill Gates a mis en garde à plusieurs reprises contre le risque de distribution inéquitable des vaccins l’année dernière alors que les vaccins étaient en cours de développement.

“Nous ne pouvons pas mettre la pandémie derrière nous tant que tout le monde, quel que soit son lieu de résidence, a accès aux vaccins”, a-t-il déclaré dans sa déclaration publiée avec le dernier rapport des gardiens de but.

La Fondation Gates a engagé environ 1,7 milliard de dollars dans les efforts de lutte contre le COVID-19 et de distribution de vaccins dans le monde au cours des 18 derniers mois.

Selon les statistiques citées dans le rapport, 30 millions de personnes supplémentaires sont tombées dans l’extrême pauvreté l’année dernière, annulant de nombreux gains récents. En outre, le rapport souligne l’impact de la pandémie sur l’éducation et l’égalité des sexes dans le monde.

Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique que le moment était venu non seulement de remédier aux inégalités actuelles dans les vaccins COVID-19, mais aussi de se préparer pour l’avenir grâce à des initiatives telles que la surveillance génomique qui traverse différents pays.

Suzman a cité le besoin « d’infrastructures mondiales plutôt que nationales et régionales qui garantissent que nous ne serons plus jamais confrontés à ce genre de crise ».