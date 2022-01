Bill Gates réfléchit à la variante omicron, s’il y a des puces dans les vaccins et autres grandes questions du coronavirus | Vie

Comme d’autres personnalités, Bill Gates utilise également son compte Twitter pour parler de divers sujets, dernièrement sur la pandémie.

Au cours des dernières heures Bill Gates a été particulièrement actif sur son compte Twitter et a partagé quelques opinions sur la pandémie de coronavirus et l’état dans lequel nous trouvons la variante omicron.

Bien que ses commentaires soient parfois discutables, la vérité est que nombreux sont ceux qui font confiance à ses prédictions et hier, il a eu un échange de messages avec Devi Sridhar, directeur de Global Health Governance et professeur à la Faculté de médecine de l’Université d’Édimbourg en Écosse. Cela a commencé avec l’une des grandes questions : quand la pandémie prendra-t-elle fin ?

Concernant cette question, Gates s’est montré assez prudent, ce qui est compréhensible étant donné la situation de la plupart des pays, bien que comparé à une grippe saisonnière.

Au fur et à mesure que les pays feront l’expérience, leurs systèmes de santé à ondes Omicron seront remis en question. La plupart des cas graves seront des personnes non vaccinées. Une fois qu’Omicron aura traversé un pays, le reste de l’année devrait voir beaucoup moins de cas afin que Covid puisse être traité davantage comme une grippe saisonnière. – Bill Gates (@BillGates) 11 janvier 2022

« Une fois qu’omicron a traversé un pays, le reste de l’année, il devrait y avoir beaucoup moins de cas de COVID peut être traité plus comme la grippe saisonnière», affirme-t-il, un avis partagé par de plus en plus d’experts chaque jour.

De plus, cela pointe également un aspect que nous constatons déjà : « La plupart des cas graves seront des personnes non vaccinées. »

Concernant l’idée qu’il existe une variante encore plus contagieuse que l’omicron, Gates estime que «Il y a probablement une variante plus contagieuse« , même s’il admet aussi que le coronavirus » nous a beaucoup surpris pendant cette pandémie » et il est probable que nous soyons vaccinés chaque année pour l’instant.

Interrogé sur la origines du Covid-19, une question très débattue encore aujourd’hui, exclut qu’il s’agisse d’un virus d’origine humaine et déclare que « les données sont assez solides pour dire qu’il provient d’une autre espèce, ce qui est vrai pour la plupart des pandémies ».

Enfin, sur la théorie selon laquelle les vaccins ont des puces, ce qui est généralement associé à sa personne, il avoue sa surprise et commente qu’il ne s’attendait pas à ce type d’approche : « … des choses comme moi mettant des puces sur mes bras n’ont pas signifiant pour moi, Pourquoi voudrais-je faire ça ?« .