Bill Gates renforce l’entreprise aéronautique Zeroavia et le plan énergétique de Biden

L’illustration montre un avion de ligne commercial avec un groupe motopropulseur électrique à hydrogène. (ZeroAvia via PR Newswire)

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, met son argent et sa bouche derrière la poussée des nouvelles technologies énergétiques.

Tout d’abord, à propos de l’argent: Breakthrough Energy Ventures de Gates double son investissement dans ZeroAvia, une startup qui travaille sur un groupe motopropulseur hybride hydrogène-électrique pour des avions capables de transporter plus de 50 passagers.

En décembre, Breakthrough Energy Ventures a dirigé une ronde de financement de série A qui a permis de lever 21,4 millions de dollars pour la société américano-britannique, avec le Climate Pledge Fund d’Amazon se joignant à la ronde.

Cette semaine, ZeroAvia a annoncé que le fonds d’innovation énergétique de Gates participait à un cycle d’investissement de suivi d’un montant supplémentaire de 24,3 millions de dollars. Ce tour est dirigé par Horizons Ventures du milliardaire de Hong Kong Li Ka-shing, avec British Airways se joignant en tant que nouvel investisseur. En plus de Breakthrough Energy Ventures, plusieurs investisseurs précédents – Ecosystems Integrity Fund, Summa Equity, Shell Ventures et SystemIQ – ont lancé de nouveaux financements.

Cela porte l’investissement privé total de ZeroAvia à plus de 53 millions de dollars et le financement total levé depuis la création de la société en 2017 à près de 74 millions de dollars. Ce dernier chiffre comprend les subventions du gouvernement britannique.

ZeroAvia prévoit de faire la démonstration d’un avion électrique à hydrogène de 19 places d’ici 2023, de commercialiser son groupe motopropulseur de 600 kW en 2024 et d’entrer sur le marché des avions de 50 sièges ou plus d’ici 2026. Pour desservir ce marché, la société est lancement d’un programme de développement pour un groupe motopropulseur de 2 mégawatts.

«Ce nouveau financement, en conjonction avec nos autres jalons récents, accélérera considérablement notre chemin vers des solutions zéro émission pour les avions régionaux plus grands à une échelle commerciale», a déclaré Val Miftakhov, PDG et fondateur de ZeroAvia, dans un communiqué de presse. «Avec de nombreuses compagnies aériennes qui font la queue et sont prêtes à passer à zéro émission, nous nous attendons à une adoption à grande échelle de cette technologie.»

La vision de ZeroAvia appelle à fournir une énergie zéro carbone pour les avions de 100 sièges d’ici 2030.

Les innovations en matière d’énergie propre comme le groupe motopropulseur de ZeroAvia bénéficieraient d’un coup de pouce significatif dans les années à venir si le Congrès approuve le plan pour l’emploi américain de 2 billions de dollars que le président Joe Biden a dévoilé cette semaine. Aujourd’hui, dans un tweet, Gates a déclaré que le plan de Biden créerait des emplois et relèverait également le défi climatique mondial.

Il est encourageant de voir l’innovation et les investissements dans les énergies propres au premier plan du #AmericanJobsPlan de @ POTUS. Construire des marchés pour les nouvelles technologies énergétiques est bon pour l’emploi aujourd’hui et permettra de bâtir les économies dont nous avons besoin tout en évitant une catastrophe climatique. https://t.co/V6GcPSiaH8 – Bill Gates (@BillGates) 1 avril 2021

Le vice-président exécutif de Breakthrough Energy, Mike Boots, a développé les paroles encourageantes de Gates dans une interview accordée au Washington Post. Il a déclaré que le plan de Biden fournit un plan pour l’intensification des stratégies d’énergie propre – par exemple, en finançant des projets de démonstration et en utilisant son pouvoir d’achat pour stimuler le marché des technologies innovantes.

Boots a cité la production d’hydrogène et d’autres carburants d’aviation durables comme exemples de choix. «Ce sont des technologies prêtes à l’emploi; ils sont juste un peu trop chers », a-t-il déclaré au Post.

Le plan Biden associerait des investissements dans 15 projets de démonstration d’hydrogène décarboné dans des communautés en difficulté à des crédits d’impôt à la production.

ZeroAvia n’est pas la seule entreprise d’aviation à hydrogène électrique qui existe: Universal Hydrogen, basée en Californie, par exemple, travaille sur un groupe motopropulseur électrique alimenté à l’hydrogène qui pourrait être utilisé pour moderniser des avions régionaux de 40 places. L’année dernière, MagniX, basée à Everett, dans l’État de Washington, a annoncé un partenariat avec Universal Hydrogen pour développer le groupe motopropulseur.

MagniX a également conclu des accords pour fournir un groupe motopropulseur biocarburant-électrique à Faradair, une startup britannique, ainsi que des groupes motopropulseurs entièrement électriques pour Harbour Air, une société d’hydravions basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, et pour Sydney Seaplanes en Australie. Comme si tout cela ne suffisait pas, MagniX travaille avec sa société sœur, Eviation, pour construire un avion entièrement électrique à partir de zéro.

MagniX a récemment emménagé dans un bâtiment de fabrication de 40000 pieds carrés situé juste au nord de la vaste usine d’avions de Boeing à Everett et non loin du site d’assemblage final d’Eviation à Arlington, dans l’État de Washington.