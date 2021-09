Bill Gates répond aux milliardaires obsédés par les voyages dans l’espace | La vie

Bill Gates est impliqué dans plusieurs projets, mais les voyages spatiaux n’en font pas partie et il a expliqué pourquoi.

Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson partagent plus que la simple direction de grandes entreprises connues de tous ou leur énorme pouvoir d’achat, ils sont aussi très intéressé par la course à l’espace et diriger leurs efforts pour réussir à cet égard. C’est une lutte commerciale qu’ils considèrent comme d’une grande importance pour l’avenir.

On ne peut nier qu’il existe une certaine controverse avec ces sociétés et lorsque Jeff Bezos est arrivé dans l’espace, on a pu constater que c’était aussi une question d’ego. Chacun a sa propre opinion à ce sujet et récemment nous avons pu connaître celui de Bill Gates.

Bill Gates est impliqué dans de très nombreuses entreprises et entreprises philanthropiques par le biais de sa fondation ou d’un financement tiers, mais il n’a manifesté aucun intérêt à rejoindre la course à l’espace et a été interrogé à ce sujet.

Bill Gates est l’une des personnes les plus célèbres au monde. Un personnage très intéressant qui mérite d’être approfondi pour en savoir plus sur sa vie et son parcours professionnel, ainsi que sur certains aspects souvent méconnus.

Dans le célèbre programme américain The Late Late Show, une émission spéciale intitulée Climate Night et l’ancien patron de Microsoft ont été créées cette semaine. a été interviewé via Zoom. C’est une émission où l’humour est continu et l’animateur James Corden a son propre style d’interview.

Lors de la rencontre avec Bill Gates, il l’a remercié dès qu’il a connecté “être le seul milliardaire qui n’essaye pas d’échapper à la Terre dans un vaisseau spatial en ce moment. « Puis il a demandé : « Pourquoi est-ce quelque chose qui obsède les milliardaires en ce moment ? Qu’est-ce que tu en penses?“.

La réponse de Bill Gates était davantage axée sur ses préoccupations : “Je ne sais pas, je suis devenu obsédé par des choses comme le paludisme et le VIH et par l’élimination de ces maladies, et j’ai probablement ennuyé les gens lors de cocktails parlant de maladies.” Enfin, il a condamné avec “Espacer? Nous avons beaucoup à faire sur Terre”.

On pourrait penser que la réponse était polie, bien que les messages de Corden et Gates cacher quelques critiques envers cette course à l’espace que nous vivons.