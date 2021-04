Bill Gates révèle quel système d’exploitation il préfère: Android ou iOS?

Le fondateur de Microsoft, philanthrope et milliardaire américain, Bill Gates, a été créée dans le

réseau social exclusif Clubhouse

, et l’a fait en répondant à plusieurs questions lors d’une conversation virtuelle avec le journaliste Andrew Ross Sorkin, pour promouvoir son nouveau livre: «Comment éviter une catastrophe climatique».

Au cours de l’entretien informel, l’homme d’affaires de 65 ans a expliqué que préférez les mobiles Android à l’iPhone (iOS). Une question à laquelle il n’avait aucun scrupule à répondre, en argumentant la raison.

«Certains fabricants d’Android pré-installent les logiciels Microsoft de manière à ça me facilite les choses « a déclaré Bill Gates en ajoutant qu ‘ »ils sont plus flexibles en termes de connexion du logiciel au système d’exploitation, c’est donc ce à quoi je me suis habitué ».

Bien que vous utilisiez quotidiennement le système d’exploitation Android sur votre téléphone, cela ne signifie pas que vous n’utilisez pas de modèles Apple à l’occasion, afin de le comparer avec votre appareil.

Bill Gates a fait ses débuts sur «Clubhouse», un réseau social qui donne beaucoup de choses à dire. Une plateforme qui Vous ne pouvez accéder que si vous êtes invité. Bien sûr, une fois que vous avez accédé, vous pouvez interagir au format audio avec tous ceux qui appartiennent à ce réseau social.