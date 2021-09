Bill Gates se tortille après avoir été interrogé sur sa relation avec Jeffrey Epstein 10z viral

par Chris Menahan, Libération de l’information :

Le milliardaire Bill Gates a commencé à bégayer et à se tortiller après avoir été interrogé sur ses rencontres répétées avec Jeffrey Epstein, agent de chantage pour le trafic sexuel d’enfants, lors d’une interview avec PBS publiée mardi.

Gates a déclaré qu’il “regrette” d’avoir rencontré Epstein à plusieurs reprises à la suite de sa condamnation pour avoir sollicité la prostitution d’un mineur, mais a déclaré que parce qu'”il est mort”, il n’y a maintenant aucune vraie leçon à tirer.

Notez comment il a refusé de dire ce qu’il savait d’Epstein avant de le rencontrer à maintes reprises.

Epstein a été financé par les milliardaires Les Wexner et Leon Black, dont aucun n’a été tenu pour responsable de quelque manière que ce soit.

Il n’y a rien de « nouveau » car Epstein s’est suicidé en prison et l’affaire a été dissimulée.

Notez qu’il a de nouveau refusé de dire ce qu’il savait d’Epstein et quand il le savait.

GATES : Eh bien, il est mort. Donc, en général, il faut toujours être prudent. Et le — je suis très fier de ce que nous avons fait en philanthropie, je suis très fier du travail de la fondation. C’est ce sur quoi je me lève tous les jours et sur quoi je me concentre.

Les hommes mort ne racontent pas d’histoires!

Woodruff ne lui a pas posé de questions sur son vol à bord du “Lolita Express” d’Epstein.

Gates, qui a dirigé la réponse mondiale à la pandémie de covid bien qu’il ne soit pas épidémiologiste, a poursuivi en expliquant comment il finançait les vaccins à ARNm “alors qu’il était encore considéré comme quelque chose qui ne fonctionnerait jamais”.

WOODRUFF : Et donc pour les gens qui regardent qui s’interrogent sur l’avenir de la Fondation Gates, quel est votre message ?

GATES : Eh bien, je suis extrêmement chanceux qu’avec l’aide de Melinda et l’incroyable générosité de Warren Buffett, nous puissions prendre ces causes importantes et apporter l’innovation. Nous financions des vaccins à ARNm alors que cela était encore considéré comme quelque chose qui ne fonctionnerait jamais. Et maintenant, c’est devenu une source de certains des meilleurs vaccins. Nous avons de grands espoirs d’utiliser cette technologie pour un vaccin contre le VIH. Notre travail a réduit de façon assez spectaculaire les taux de mortalité infantile au cours des 20 dernières années. C’est donc ma deuxième carrière. Nous avons embauché des gens formidables. Nous avons fait quelques progrès. La visibilité de l’iniquité ici n’est pas aussi élevée qu’elle devrait l’être. Et peut-être qu’un petit avantage de la pandémie est que les gens réaliseront à quel point ces systèmes de santé sont faibles et à quel point des maladies comme le paludisme et la polio sont toujours présentes, et des tragédies incroyables. J’ai donc beaucoup de chance d’être impliqué dans ce travail. Ça s’est bien mieux passé que ce à quoi je m’attendais. Ce sera le centre d’intérêt pour le reste de ma vie.