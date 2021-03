Bill Gates Software va maintenant scanner les enfants pour accéder aux écoles ⋆ .

par le Dr Joseph Mercola, Green Med Info:

Los Angeles Unified School District a annoncé «une application Web à guichet unique» conçue pour générer un code QR quotidien unique pour permettre aux élèves d’accéder à l’école

L’application pousse subtilement les étudiants et les employés à prendre le vaccin et les utilisateurs sont informés que leurs informations seront partagées de manière anonyme avec les chercheurs et les collaborateurs de la santé.

Malgré les preuves que les taux d’infection à l’école sont les mêmes que dans la communauté environnante, les élèves sont obligés de porter des masques toute la journée avec un risque important de préjudice physique, comportemental et psychologique.

Il est important de se rappeler que ces stratégies sont conçues pour transformer votre comportement, surveiller vos actions et contrôler votre avenir. Il est essentiel de partager des informations provenant d’études et de journalistes indépendants qui ne sont pas partagées par les médias grand public

Vous prévoyez de produire un billet pour monter dans un avion, un train ou entrer dans le théâtre. Mais Bill Gates l’a conçu pour que les enfants de Los Angeles aient besoin d’un billet pour aller à l’école.1

L’application s’appelle le Daily Pass et fait suite à la vérification numérique des vaccins de la ville annoncée en janvier 2021. Passeports de santé numériques et vaccin vérifications sont le début de la collecte de données et de l’ingénierie sociale qui sont conçues pour changer votre comportement et contrôler vos mouvements.

Ces passeports numériques sont fournis à un public qui en a assez des verrouillages et du port de masques et qui aspire à la capacité de revenir à un semblant de normalité. Il est suspendu comme un mécanisme de liberté. Les adultes devront présenter une preuve d’un vaccin ou d’un négatif récent COVID-19[feminine tester avant de pouvoir voyager, assister à un concert ou déguster un repas dans leur restaurant préféré.

Le problème est que pour vivre librement, il faut avoir des «papiers». Au lieu de la liberté, c’est la discrimination et un mouvement vers le fascisme technocratique, ouvrant la voie à une surveillance accrue et à l’érosion de votre vie privée. Malgré cette évolution flagrante vers un état de surveillance, beaucoup accueillent les passeports numériques parce qu’ils ont été amenés à croire qu’il est nécessaire de protéger la santé et la sécurité publiques.

La nouvelle application Daily Pass déployée à Los Angeles est la prochaine étape pour ajuster les comportements et les mouvements des enfants en sachant parfaitement que lorsque les enfants sont acclimatés aux exigences de la grande réinitialisation, il est plus probable qu’ils continueront à «suivre le leader». en tant qu’adultes.

Carte santé requise pour que les enfants entrent à l’école

Le Los Angeles Unified School District (LAUSD) a annoncé le lancement d’une «application Web à guichet unique conçue spécialement pour le district» sur son site Web.2 Le surintendant de LAUSD, Austin Beutner, l’a appelé le «billet d’or à Willy Wonka», ce qui permet à tout le monde avec le pass, accès facile au bâtiment de l’école.

L’application a été développée avec Microsoft pour générer un code QR quotidien unique qui est scanné par le système de l’école.4 Sans ce code, les étudiants ne seront pas autorisés à entrer dans le bâtiment de l’école. Le code est généré après que l’élève a obtenu un résultat de test négatif pour COVID-19, a signalé une température inférieure à 100 degrés et répondu aux questions de santé quotidiennes sur l’application, une procédure qui, selon l’école, ne prendra pas plus de deux minutes.5

Pour générer le laissez-passer journalier, l’étudiant doit avoir un résultat négatif à l’aide d’un test PCR.6 Le LAUSD dit à ses parents, employés et étudiants: «Bien que nous recommandons l’utilisation d’écouvillons nasaux, n’importe qui peut demander un test de salive s’il le préfère. Les deux tests sont ce que l’on appelle les tests PCR, l’étalon-or des tests COVID-19. »7

Cela conduit les parents, les étudiants et les employés, qui peuvent ne pas se tenir au courant des études de recherche, à croire que le test PCR est la méthode la plus précise pour identifier une infection au COVID-19. Cependant, comme je l’ai dit, Test PCR peut être très imprécis et le les résultats ont été manipulés en fonction du seuil de cycle utilisé.

En plus de ces exigences, les étudiants doivent confirmer qu’ils n’ont pas été en contact physique étroit avec des personnes présentant des symptômes, qu’ils n’ont pas voyagé en dehors du sud de la Californie au cours des 10 derniers jours et qu’ils conviennent qu’ils ont été «aussi en sécurité que possible». De plus, l’utilisateur de l’application est alors informé: 8

« Si vous êtes » en désaccord « avec l’un des éléments ci-dessus, vous ne serez pas autorisé à entrer dans une école ou un bureau de district et vous pouvez planifier un test COVID-19 si vous êtes un employé ou un étudiant à… »

Dans l’application, on demande aux élèves: «Acceptez-vous de vous engager à adopter les comportements les plus sûrs possibles et, ce faisant, à assurer la sécurité des écoles?» et dans le portail, les utilisateurs sont informés: 9

«Les données anonymes de Daily Pass seront utilisées par les collaborateurs de recherche et de soins de santé du Los Angeles Unified – Université de Stanford, UCLA, Université Johns Hopkins, Anthem Blue Cross, Healthnet et Cedars Sinai – pour fournir des informations sur les stratégies visant à créer le plus sûr possible. environnement scolaire. »

Ces déclarations, séparant le mot «pas d’accord» entre guillemets et contenu de la vidéo explicative discutée ci-dessous, sont des moyens subtils et inconscients de faire pression sur les étudiants et les membres du personnel pour qu’ils acceptent les changements de comportement et les vaccinations dans la marche vers une surveillance et un contrôle accrus.

En outre, l’utilisateur est informé que ses informations seront partagées «de manière anonyme». Cependant, il est difficile d’imaginer que ces informations resteront anonymes lorsque des banques hautement sécurisées10, des détaillants11 et même le gouvernement fédéral12 auront été piratés et des informations volées.

En route vers un passeport santé

Ce qui a commencé à Los Angeles comme vérification numérique des vaccins en janvier 2021, s’est rapidement transformé en un système d’enregistrement complet que les enfants doivent passer pour entrer dans leurs bâtiments scolaires. NBC Los Angeles rapporte les autres fonctions que le pass quotidien aura, notamment: 13

«… Enregistrez et planifiez les rendez-vous, suivez les vaccins en stock, effectuez l’enregistrement et la capture des données au moment du rendez-vous, triez les personnes à haut risque, proposez des listes d’attente aux personnes à faible risque et des tableaux de bord pour afficher les données, entre autres fonctionnalités, a déclaré le district. . »

Pour présenter l’application aux élèves et aux parents, le district a produit une vidéo explicative, la positionnant comme une solution pour les enfants qui ont peur de tomber malades. Un message sur Twitter a sous-titré la vidéo: «La Californie est un cauchemar dystopique.» 14

La vidéo explicative présente le Daily Pass comme solution. Après avoir suivi l’élève tout au long de sa première journée à l’école où elle suit scrupuleusement les règles de sécurité, notamment en restant à 1,80 mètre des autres élèves, le personnage de dessin animé annonce à son père qu’elle n’a plus peur et qu’elle est reconnaissante que son père la garde en sécurité.

Le Daily Pass est une itération de passeports vaccinaux, qui peuvent tous deux se transformer rapidement en passeports de santé en 2021 et 2022 s’ils sont largement acceptés. Bien que la vaccination soit actuellement présentée comme une procédure médicale volontaire, sans vaccin, vous pouvez en fin de compte éprouver de graves limitations en matière de voyages, d’événements à l’intérieur et de socialisation.

Cependant, accorder des privilèges spéciaux à ceux qui sont vaccinés équivaut essentiellement à une vaccination obligatoire et à l’acceptation de la surveillance et du suivi. La présentation comme mesure de protection de la santé publique menace en réalité votre liberté de mener une vie quotidienne normale à moins que vous ne consentiez au vaccin COVID-19.

En plus du Microsoft Daily Pass, le Application CommonPass est destiné à servir de passeport sanitaire où les utilisateurs téléchargent des données médicales qui vont bien au-delà de la vaccination. Il est prévu que le CommonPass s’intégrera aux applications de santé personnelles actuellement en place, telles que Apple Health et CommonHealth. Si votre dossier de santé personnel ne répond pas aux conditions d’entrée, vous pourriez être refusé.

En savoir plus @ GreenMedInfo.com