Bill Gates soutient Cipher, une nouvelle source d’informations en ligne sur le climat produite par son Breakthrough Energy

Bill Gates est l’auteur de « Comment éviter une catastrophe climatique » et a parlé du livre à . en février 2021. (Image de l’interview de . le 8 février 2021)

Bill Gates soutient une nouvelle publication d’actualités climatiques en ligne appelée Cipher, qui devrait commencer à être publiée le 29 septembre.

Le site d’actualités Cipher est dirigé par la directrice exécutive basée à Seattle, Amy Harder, qui a récemment couvert les problèmes climatiques à Washington, DC, pour Axios avant de prendre un rôle chez Gates’ Breakthrough Energy en février.

La mission déclarée de Cipher “est d’aider à accélérer les transformations technologiques nécessaires pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 grâce à un journalisme fiable et objectif”. Le nom du site, qui signifie zéro, fait allusion à l’objectif global de décarbonation. Cipher est décrit comme un bulletin hebdomadaire et une série de vidéos.

Amy Harder, directrice exécutive de Cipher. (Photo LinkedIn)

Alors que Gates reste engagé dans la santé mondiale – l’objectif principal de la Fondation Bill & Melinda Gates – il consacre de plus en plus d’énergie et de ressources à la lutte contre la crise climatique. Le cofondateur de Microsoft a créé Breakthrough Energy Ventures en 2015 pour financer des entreprises de technologies propres. Plus récemment, il a étendu cet effort à l’organisation faîtière Breakthrough Energy qui comprend une série d’initiatives d’investissement, d’innovation et de politique. Gates a également publié un livre sur le climat plus tôt cette année.

La citation de Cipher reconnaît le conflit d’intérêt potentiel entre sa couverture et les entreprises poursuivies par Breakthrough Energy dans son ensemble. Il note que sa propre direction éditoriale aura « le dernier mot sur notre journalisme. Nous incluons des clauses de non-responsabilité lorsque nous couvrons des sujets, des personnes et/ou des entreprises qui font partie ou sont connectées au réseau Breakthrough Energy.

Le contenu de Cipher sera disponible gratuitement sans publicité, selon Axios. Le produit sera financé par Breakthrough Energy, avec la possibilité de recruter un jour des sponsors pour aider à couvrir les événements et les newsletters.

Cipher rejoint une multitude de publications sur le climat. Cela inclut deux autres sources basées à Seattle : Grist, un site d’informations en ligne sur le climat lancé en 1999 et offrant une couverture axée sur les solutions, et Volts, un bulletin d’information et un podcast créés l’année dernière par l’ancien journaliste de Vox et Grist, David Roberts. Ces dernières années, les points de vente nationaux ont intensifié leurs rapports sur le climat, avec Bloomberg, par exemple, lançant Bloomberg Green pour se concentrer sur l’économie du changement climatique et de la technologie climatique.

Harder couvre l’actualité environnementale depuis plus d’une décennie. Elle était auparavant journaliste sur l’énergie au Wall Street Journal et au National Journal. Son travail chez Breakthrough Energy marque son retour dans l’État de Washington, où elle a obtenu un diplôme en journalisme de la Western Washington University à Bellingham.