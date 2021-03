BILL GATES VEUT PULVÉRISER DES MILLIONS DE TONNES DE CRAIE SUR LA STRATOSPHÈRE EN RAISON DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan:

Le tristement célèbre eugéniste Bill Gates veut pulvériser des millions de tonnes de craie dans la stratosphère pour arrêter le «réchauffement climatique» ou le changement climatique. Ce projet, qui vise à «atténuer le soleil», pourrait démarrer dès juin.

Les experts de l’Université de Harvard testeront le système en envoyant un grand ballon à 20 km au-dessus de la ville suédoise de Kiruna et en lui faisant déposer 2 kg de poussière de craie dans la stratosphère.

BOMBSHELL: L’expérience de géo-ingénierie financée par Bill Gates est liée au dépeuplement

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le projet s’appelle SCoPEx, et il est dirigé par le who’s who des eugénistes et des pousseurs de dépopulation aux plus hauts niveaux du gouvernement mondial et du monde universitaire. Il est financé et approuvé par Bill Gates, par exemple, qui appelle ouvertement à réduire la population humaine de plusieurs milliards.

Le Free Thought Project a déclaré que les chemtrails et la géo-ingénierie ne sont plus une conspiration. Au contraire, les médias grand public soutiennent désormais la stérilisation de produits chimiques dans le ciel pour «atténuer le soleil». Cela ressemble à une merveilleuse façon de bousiller complètement tout l’écosystème mondial et de garantir qu’aucune nourriture ne peut être cultivée correctement pour nourrir qui que ce soit.

La vidéo n’est rien de moins qu’un infopublicité pour les chemtrails. Il est vraiment étrange de voir comment ce sujet est passé des marges des cercles de conspiration au courant dominant et personne ne bat même un œil. Maintenant que Bill Gates l’a approuvé et financé, le monde est soudainement ouvert à l’idée de tenter de modifier le temps de la planète en pulvérisant des produits chimiques dans l’atmosphère pour bloquer le soleil. -Matt Agorist, The Free Thought Project

Ceux qui s’opposent au projet et certains experts ont averti que cette technique inhabituelle pourrait être désastreuse pour les systèmes météorologiques d’une manière que personne ne peut prédire.

Le ballon d’essai soulèvera 600 kg d’équipement scientifique à 12 miles au-dessus de la surface de la ville arctique et si tout se passe bien, environ 2 kg de poussière seront libérés.

Cela créera alors un panache de poussière de plusieurs kilomètres de long – pas assez grand pour avoir un effet sur l’intensité des rayons du soleil frappant la Terre.

Au cours de ce premier test, l’équipe rassemblait des informations sur la réaction des particules de poussière avec l’air. –Daily Mail UK

Le dernier programme de dépeuplement de Bill Gates? Polluer les cieux, effondrer l’écosystème et affamer tout le monde

Cela semble être une très mauvaise idée d’essayer de modifier la Terre de manière aussi dramatique. Nous devons vraiment résister à ce genre de destruction, sinon l’humanité est confrontée à de véritables épreuves.

En savoir plus @ SHTFPlan.com