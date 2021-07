Bill Gates visite Sun Valley pour une conférence sur le changement climatique aux milliardaires propriétaires d’avions .

par Lucas Nolan, Breitbart :

Bill Gates et Jeff Bezos auraient tous deux été aperçus lors du «camp d’été pour milliardaires» annuel qui s’est tenu à Sun Valley, Idaho, cette semaine. Le non-scientifique Gates est présent pour donner une conférence sur le changement climatique aux Big Tech Masters of the Universe et aux magnats des médias réunis. Il y a eu tellement de jets privés entrant et sortant de l’événement d’élite que la FAA aurait retardé les avions à l’arrivée.

Business Insider rapporte que le fondateur de Microsoft Bill Gates et le fondateur d’Amazon Jeff Bezos ont tous deux été repérés à Sun Valley, Idaho, jeudi alors que des milliardaires du monde entier affluent vers la conférence annuelle organisée par la banque d’investissement privée Allen & Co. L’événement a été baptisé le «camp d’été pour milliardaires», et tant de personnes se sont présentées dans des jets privés cette année que la FAA a dû retarder l’arrivée des avions.

Bill Gates est un participant régulier, mais sa comparution cette année est la première fois qu’il assiste à la conférence depuis l’annonce de son divorce avec Melinda French Gates en mai. Il s’agit également de sa première apparition en personne à un événement majeur depuis l’annonce et la première depuis qu’un certain nombre de rapports ont été publiés sur le comportement prétendument peu recommandable de Gates.

Plusieurs rapports ont qualifié Gates de coureur de jupons et d’intimidateur dont les actions ont déclenché une enquête du conseil d’administration de Microsoft en 2019. Dans un rapport, Business Insider US a allégué que l’image publique que beaucoup ont de Bill Gates en tant que génie de la technologie affable, ringard fait en fait partie d’un campagne de relations publiques bien ficelée.

Le vrai Gates aurait des relations extraconjugales avec des employés et agit comme un tyran au bureau, selon d’anciens cadres qui se sont exprimés de manière anonyme. Business Insider a rapporté :

Gates était connu pour jurer et réprimander ses sous-fifres. “C’est la putain d’idée la plus stupide que j’ai jamais entendue” est devenu un slogan pour le PDG. Il surveillait les employés en mémorisant leurs plaques d’immatriculation. Gates a tenté de diluer les capitaux propres du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, dans la société parce qu’il était «improductif» lors de son premier épisode de cancer, a écrit Allen dans ses mémoires.

Le rapport comprend également des détails sur les diverses relations extraconjugales de Gates, y compris ses vacances annuelles avec une ex-petite amie, l’entrepreneur en logiciels Ann Winblad avec qui il passerait un long week-end avec chaque printemps au chalet de plage de Winblad en Caroline du Nord.

Le fondateur de Microsoft a également brisé les limites professionnelles et personnelles, a rapporté le New York Times. Une fois, après avoir assisté à une présentation donnée par une employée de Microsoft en 2006, il l’a invitée à dîner par e-mail. « Si cela vous met mal à l’aise, faites comme si cela ne s’était jamais produit », a écrit Gates dans l’e-mail obtenu par le Times. À une autre occasion, Gates a demandé à un employé de la Fondation Gates un rendez-vous alors qu’ils étaient à un cocktail à New York. “Je veux te voir. Veux-tu dîner avec moi ? lui a-t-il demandé à voix basse, a déclaré la femme au Times.

Des sources de la conférence ont déclaré que Gates devait prononcer un discours sur le changement climatique lors de l’événement vendredi, il reste à voir si ce discours a toujours lieu.

