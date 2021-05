Bill Gould de Faith No More est toujours satisfait de l’album de Sol Invictus: “ Nous étions très ambitieux sur celui-ci ”

Plus tôt dans la journée (dimanche 23 mai), LA FOI PLUS bassiste Bill Gould s’est entretenu avec Darren Paltrowitz – animateur de la “Paltrocast avec Darren Paltrowitz” – sur le succès de son Yebiga marque rakija, la motivation au-delà du lancement de rakija aux États-Unis, comment la distribution des spiritueux et la distribution musicale se comparent, les projets futurs LA FOI PLUS et son label, et plus encore. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

Parler de LA FOI PLUSalbum de retour de 2015 “Sol Invictus”, Gould dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous étions très ambitieux sur celui-ci. Nous avons enregistré l’album dans notre salle de répétition sans le dire à personne. Donc il y avait des limites avec ça, évidemment; ce n’était pas un vrai studio. Donc, pour que ça sonne bien, il fallait beaucoup d’effort. Et j’étais assez épuisé à la fin. Je ne sais pas si je le referais de cette façon. Mais je suis très content de ce que nous avons fait et de la manière dont nous l’avons fait. objectif, et je pense que nous l’avons fait fonctionner. Je pense que si nous faisons quelque chose à l’avenir, ce sera différent, comme ils le sont tous; tous les albums sont différents. Mais je suis cool avec celui-ci. Si nous le mettons dehors, je suis cool avec ça. “

Gould aussi parlé de LA FOI PLUSspectacles à venir avec SYSTEM OF A DOWN et KORN au Banc Of California Stadium de Los Angeles en octobre. Les dates devaient initialement avoir lieu en mai 2020 et ont été reportées aux 21 et 22 mai 2021. Les dates ont récemment été de nouveau reportées en raison du COVID-19.

On lui a demandé s’il était gratifiant de jouer dans des stades et des arènes plus de quatre décennies après LA FOI PLUSla création de, Gould a déclaré: “C’est génial. C’est vraiment génial. Et c’est aussi génial que nous soyons toujours qui nous sommes; nous n’avons pas vraiment changé notre façon de faire les choses. Nous avons toujours été une sorte de mouton noir dans le monde de la musique, et j’ai toujours été un peu frustré de ne jamais avoir semblé le faire passer sur le net – cette chose que nous pensions être si géniale. Et maintenant, nous sommes acceptés pour qui nous sommes, et je pense que c’est absolument incroyable. C’est incroyable. une sensation formidable. “

LA FOI PLUS réuni initialement pour des tournées en 2009, douze ans après la sortie de son précédent studio, “Album de l’année”, et a suivi avec le susdit “Sol Invictus”.

Plus tôt ce mois-ci, LA FOI PLUS a repoussé ses défilés européens prévus pour l’été 2021 à l’été 2022.

Chuck Mosley, qui a chanté LA FOI PLUSSes deux premiers albums, décédés en novembre 2017 “des suites de la maladie de la toxicomanie”, selon un communiqué de sa famille. Il avait 57 ans.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).