Bill Haas à Tiger Woods

in

Les éliminatoires de la FedEx Cup du PGA Tour commencent aujourd’hui avec The Northern Trust sur le magnifique Liberty National Golf Course à Jersey City, New Jersey.

C’est le premier des trois événements éliminatoires qui se terminera avec 30 joueurs qui se rendront au Tour Championship à East Lake à Atlanta. Le grand vainqueur de la FedEx Cup remportera un bonus de 15 millions de dollars, ce qui est une bonne somme d’argent si vous pouvez l’obtenir.

Le PGA Tour a apporté des ajustements au processus des séries éliminatoires au fil des ans dans l’espoir de trouver le moyen idéal de désigner un vrai champion.

Avec tout cela à l’esprit, classons les 14 champions (il y a quelques grands noms avec plusieurs titres), remontant au premier en 2007 qui a été remporté par un gars nommé Tiger Woods.

Haas est de loin le vainqueur le plus aléatoire de la FedEx Cup, mais il l’a fait avec style avec un va-et-vient mémorable depuis l’eau sur le deuxième trou des séries éliminatoires du Tour Championship 2011, qui l’a amené à battre Hunter Mahan et à tout gagner. C’était sa seule victoire de l’année, bien qu’il ait terminé sept fois parmi les 10 premiers dans 26 événements du PGA Tour.

Je regarde environ 900 heures de golf par semaine et j’oublie régulièrement que Haas a remporté une FedEx Cup.

Horschel, qui n’a jamais remporté de tournoi majeur, a une FedEx Cup parce qu’il a eu très chaud au bon moment en 2014 alors qu’il remportait les deux dernières épreuves éliminatoires et terminait deuxième d’une autre. Horschel a commencé les séries éliminatoires en dehors du top 30 et n’a eu que cinq top-10 toute l’année.

Sneds n’a également jamais remporté de tournoi majeur, mais il a remporté la FedEx Cup en 2012 en remportant le Tour Championship. Il avait sept top-10 et 2 victoires en 2012 – la Farmers Insurance au début de la saison, puis le Tour Championship à la fin de l’année.

Furyk, un grand vainqueur du championnat, a remporté le Tour Championship avec un fantastique va-et-vient sur le par-3, 18e à East Lake (avant de changer l’ordre des neuf trous). Il s’agissait de sa troisième victoire de la saison après deux ans sans victoire, ce qui rend son titre FedEx Cup un peu aléatoire.

Stenson est devenu le premier Européen à remporter la FedEx Cup grâce à cinq top-3 lors de ses sept derniers départs de la saison. Ses deux seules victoires de l’année sont survenues en séries éliminatoires, notamment au Tour Championship.

Le champion de l’US Open 2013 a remporté deux victoires en 2018, mais aucune d’entre elles n’est arrivée en séries éliminatoires. Cependant, il a terminé 11 parmi les 10 premiers dans 18 événements du PGA Tour, ce qui est assez impressionnant.

McIlroy a remporté deux épreuves éliminatoires et a tiré un 64 dimanche au championnat du circuit, ce qui l’a amené à participer aux éliminatoires à trois qu’il a remportées au quatrième trou. Il a terminé huit fois parmi les 10 premiers dans 18 événements du PGA Tour en 2016.

Vijay a remporté trois victoires sur le PGA Tour en 2008, dont deux victoires en séries éliminatoires. Il a également obtenu 8 top 10 dans 18 événements du PGA Tour.

McIlroy a remporté sa deuxième FedEx Cup grâce à trois victoires cette année, dont son premier Players Championship. Il a également remporté le Tour Championship. Pas une mauvaise année du tout.

DJ a remporté deux des trois épreuves éliminatoires et a perdu l’autre en éliminatoire grâce à un très long putt de Jon Rahm. Il a remporté la première épreuve éliminatoire par 11 coups (il a terminé l’épreuve à -30) et ses quatre derniers résultats de la saison se sont déroulés ainsi – 2, 1, 2 (défaite en éliminatoires), 1.

JT a remporté cinq victoires sur le PGA Tour en 2017, dont sa première majeure au PGA Championship. Il a également tiré à 59 ans au Sony Open en début de saison. Oh, et il a remporté les cinq épreuves de ses épreuves par deux coups ou plus.

Spieth a connu une année absolument monstre en 2015, remportant six événements du PGA Tour, dont deux majeurs – le Masters et l’US Open. Étonnante.

Le GOAT a connu une autre de ses années dominantes alors typiques en 2009 puisqu’il a remporté sept victoires sur le PGA Tour, 15 top-10 en 18 événements et ses sept derniers résultats ressemblaient à ceci : 1, 1, 2, 2, 11, 1, 2.

Il était tout à fait normal que le joueur n ° 1 au monde ait remporté la première FedEx Cup en 2007. Et quelle année ce fut pour Tiger – il a remporté 7 victoires sur le PGA Tour, 12 top 10 en 16 événements, et il n’a pas raté une coupe. Il a également remporté deux des épreuves éliminatoires et un majeur (PGA Championship). Ses cinq dernières arrivées de l’année ressemblaient à ceci – 1, 1, 2, 1, 1.

Mon. Bonté.

Les 10 plus grands golfeurs qui n’ont pas remporté de tournoi majeur

voir 10 images