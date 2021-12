Bill Kelliher de Mastodon choisit Johnny Ramone comme son « dieu du rock »

MASTODONTE‘s Bill Kelliher était l’invité vedette de BBC‘s « Le spectacle de rock avec Johnnie Walker » pendant le segment « Rock God ». Facture choisi RAMONES guitariste Johnny Ramone et a fait part de son choix (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand j’étais petit, tous mes amis et moi écoutions beaucoup de VAN HALEN et le SCORPION et ZZ TOP, et nous admirions tous ces guitaristes, mais je n’ai jamais pu jouer ce genre de choses. Mais quand j’ai entendu Johnny Ramone, j’ai réalisé que, ‘Wow, ce gars ne joue qu’un seul accord, un accord de puissance.’ Et j’ai vite réalisé que tout le monde le faisait mal ; tout le monde essayait d’être Eddie Van Halen alors que j’ai dit: ‘Je veux être auteur-compositeur. Si Johnny Ramone peux écrire deux cents chansons avec les trois mêmes accords de puissance, alors je peux au moins en écrire deux. Et c’est exactement ce que j’ai fait. A 15 ans, j’ai monté mon premier groupe. Je viens de commencer à jouer avec des amis et à faire RAMONES des reprises et des trucs punk rock faciles et j’ai juste appris en cours de route. Alors Johnny Ramone m’a vraiment appris qu’il n’est pas nécessaire d’être très compétent en guitare pour être un excellent guitariste. le RAMONES étaient un groupe incroyable. Je les ai vus plusieurs fois grandir dans le nord de l’État de New York – ils ont beaucoup vécu. Ils ont fait un show incroyable. Johnny Ramonejouer de la guitare était comme allumer une scie circulaire et ne pas l’éteindre. C’est pourquoi je pense Johnny Ramone est un dieu du rock. »

Ramone était un membre fondateur du groupe punk fondateur qui a fait son entrée sur la scène musicale new-yorkaise en 1974. Johnny était connu pour son jeu de guitare rapide et énergique. Son style se composait presque exclusivement de coups rapides vers le bas et de formes d’accords de mesure. Ce style de jeu unique et ce son semblable à une scie à JohnnyLes parties de guitare de s ont eu une grande influence sur de nombreux guitaristes punk rock et le maintiennent sur de nombreuses listes des plus grands guitaristes.

Le 15 septembre 2004, Johnny Ramone est décédé dans sa maison de Los Angeles à l’âge de 55 ans après une bataille de cinq ans contre le cancer de la prostate.

Le mois dernier, MASTODONTE a été annoncé comme l’un des nominés de la « Meilleure performance métal » lors de la 64e Grammy Awards, qui se tiendra le 31 janvier 2022, à la Crypto.com Arena (anciennement Staples Center) à Los Angeles, en Californie. Les métalleux progressifs ont été nominés pour leur chanson « Pousser les marées », le premier single de leur dernier album, « Silencieux et sinistre », qui est sorti en octobre.

La suite de 2017 « Empereur du Sable », « Silencieux et sinistre »a été enregistré à Détroit ouest, qui est situé à l’intérieur de Ville de braise, la salle de répétition que les membres de MASTODONTE gérer à Atlanta. Diriger l’effort était Grammy-producteur/mixeur/ingénieur gagnant David Bottrill, qui a déjà travaillé avec MUSE, THÉÂTRE DU RÊVE et OUTIL, parmi beaucoup d’autres.

le « Silencieux et sinistre » l’œuvre d’art a été créée par de longue date MASTODONTE collaborateur Paul Romano, qui a également conçu les manches pour « Crack The Skye », « Montagne de sang », « Léviathan » et plus.

« Empereur du Sable » a fait ses débuts au n ° 7 sur le Billboard 200. Ce LP a été nominé pour le 2018 Grammy Award pour « Meilleur album rock » et son morceau d’ouverture, « La malédiction du sultan », a remporté le Grammy Award pour « Meilleure performance en métal ».

