Bill Kelliher : Pourquoi Mastodon divise également les crédits d’écriture de chansons

MASTODONTE guitariste Bill Kelliher a parlé au FM99 WNOR station de radio sur le fait que lui et ses compagnons de groupe ont décidé dès le début de partager leurs crédits d’écriture de manière égale entre les quatre membres du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Dans notre groupe, quand nous avons commencé, je me souviens quand j’ai signé [a record deal]… Nous avons eu un avocat, et il voulait [to know], ‘Comment voulez-vous diviser toutes vos publications ?’ Et « Qui écrit quoi ? » – de la musique et des trucs comme ça. Et j’y ai réfléchi longuement et sérieusement, et j’ai dit que tout le monde dans le groupe avait un travail et que tout le monde faisait quelque chose. Ce n’est peut-être pas toujours cette personne qui écrit toutes les chansons, et je pense juste que ce serait idiot si ce sont, par exemple, les gars qui écrivent le plus sont payés le plus. Parce que ça va être comme une compétition maintenant dans notre groupe. Tant de groupes se séparent à cause de ça. Les groupes qui ont un gars qui s’occupe de toute l’écriture ont tendance à avoir un son très similaire sur chaque chanson.

« J’ai dit : « Vous savez quoi ? Divisez tout simplement jusqu’à 25 % [for each member] », a-t-il révélé. Donc, peu importe ce que les gens font dans le groupe… Tout le monde a toujours un travail. Et parfois Troie [Sanders, bass/vocals] n’écrit pas beaucoup de riffs, mais il écrit des paroles. Brann [Dailor, drums/vocals] joue de la batterie mais il écrit la plupart du contenu lyrique ces derniers temps.

« Je ne voulais tout simplement pas que ce soit comme une compétition » Facture ajoutée. « Et cela a bien fonctionné pour nous. Tout le monde écrit et chacun contribue à sa manière. À l’époque, Troie conduit la camionnette 90 pour cent du temps. C’est comme, eh bien, comment payer quelqu’un de plus pour ça s’il n’écrit pas la musique et que vous l’avez dans le contrat où les gars qui écrivent la musique sont payés plus. Nous ne sommes pas ce genre de groupe. Nous sommes un groupe très juste et démocratique. Et c’est ce qui nous fait avancer. »

Le mois dernier, MASTODONTE a été annoncé comme l’un des nominés de la « Meilleure performance métal » lors de la 64e Grammy Awards, qui se tiendra le 31 janvier 2022, à la Crypto.com Arena (anciennement Staples Center) à Los Angeles, en Californie. Les métalleux progressifs ont été nominés pour leur chanson « Pousser les marées », le premier single de leur dernier album, « Silencieux et sinistre », qui est sorti en octobre.

La suite de 2017 « Empereur du Sable », « Silencieux et sinistre »a été enregistré à Détroit ouest, qui est situé à l’intérieur de Ville de braise, la salle de répétition que les membres de MASTODONTE gérer à Atlanta. Diriger l’effort était Grammy-producteur/mixeur/ingénieur gagnant David Bottrill, qui a déjà travaillé avec MUSE, THÉÂTRE DU RÊVE et OUTIL, parmi beaucoup d’autres.

le « Silencieux et sinistre » l’œuvre d’art a été créée par de longue date MASTODONTE collaborateur Paul Romano, qui a également conçu les manches pour « Crack The Skye », « Montagne de sang », « Léviathan » et plus.

« Empereur du Sable » a fait ses débuts au n ° 7 sur le Billboard 200. Ce LP a été nominé pour le 2018 Grammy Award pour « Meilleur album rock » et son morceau d’ouverture, « La malédiction du sultan », a remporté le Grammy Award pour « Meilleure performance en métal ».



