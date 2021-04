Bill Maher a dit 11 fois N-Word et n’a pas été annulé ⋆ .

Expert comique et politique Bill Maher hébergé Sharon Osbourne pour une session de plainte prolongée sur «annuler la culture» vendredi soir, en partie parce que Maher a pu survivre lui-même à l’annulation culturelle après avoir dit le mot n 11 fois à l’antenne dans un segment de son ancienne émission Politiquement incorrect.

Dans le dernier épisode de HBO en temps réel avec Bill Maher, Maher s’est montrée compatissante envers Osbourne pour sa sortie de CBS ‘The Talk après une crise à l’antenne au cours de laquelle elle a réprimandé un co-animateur et lui a demandé de ne pas pleurer.

Mais malgré toutes ses plaintes concernant «l’annulation de la culture», Maher a réussi à cultiver une immunité contre le phénomène présumé qui rendrait Pfizer et Moderna jaloux.

Beaucoup de gens se souviennent probablement du rabat entourant son invocation du terme «nigga à la maison» lors d’un entretien avec Ben Sasse. Maher a été invité à publier une brève déclaration d’excuses cette fois-là, qui a été suivie d’une longue scolarité du professeur Michael Eric Dyson et des conseils professionnels de Glaçon et Symone Sanders.

Mais bien avant cela, lors de la diffusion de son émission ABC Politiquement incorrect, Maher a pris des libertés vraiment atroces lors d’une discussion d’insultes raciales avec l’acteur et activiste noir. Anne-Marie Johnson.

Au cours de ce segment, tout en avançant l’argument même en 2001-fatigué-comme-l’enfer selon lequel les Blancs peuvent dire le n-mot parce que les Noirs le disent, il a laissé échapper «négro» 11 fois – y compris l’affirmation selon laquelle les gens marchent régulièrement à lui et dites “Bill, vous un nigga!” – et a dit à Johnson qu’il ne saurait jamais qu’elle était Black si elle ne l’avait pas alerté de ce fait.

Le segment comprenait d’autres moments assez écœurants, tels que David Spade expliquant à quel point la moquerie des Blancs par les bandes dessinées noires lui fait mal et Sarah Silverman défendant son affirmation selon laquelle l’activiste Guy Aoki n’était pas vraiment offensée par son utilisation du mot «chink» dans une blague, et essayait juste d’attirer l’attention pour lui-même.

Elle a conclu le segment en disant à Aoki, en face, «Vous savez quoi? Il n’y a que deux Asiatiques que je sais que je n’aime pas. L’un est toi, et l’autre est mon ami Steve, qui a fait pipi dans mon Coca.

Cet épisode a été diffusé le 22 août 2001 et n’a été suivi d’aucun tollé, et l’émission de Maher est restée en ondes pendant près d’un an après cela, même après avoir dit quelque chose qui l’a finalement fait annuler – du moins d’ABC.

Mais Maher a atterri rapidement sur ses pieds, et a depuis prospéré sur HBO, où il dénonce constamment la «culture d’annulation» à laquelle il semble mystérieusement échapper à maintes reprises. Et ça?

