Bill Maher appelle AOC pour avoir rejeté les critiques de « réveil », la défie de figurer dans son émission

L’animateur de « Real Time » Bill Maher a terminé sa dernière émission de l’année en défiant la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., d’apparaître dans une future émission télévisée.

Lors de son monologue de clôture, Maher a tenté d’orienter les démocrates dans la « bonne direction » après leurs défaites dévastatrices aux élections de novembre avant les mi-mandats de 2022.

Il a cité le commentaire du stratège démocrate vétéran James Carville, qui a imputé les pertes de son parti à un « réveil stupide », une opinion rejetée par Ocasio-Cortez, affirmant que le terme est « presque exclusivement utilisé par les personnes âgées de nos jours… dois savoir. »

« Quoi?! » Maher a réagi. « C’est un terme que des gens comme vous avez sorti très récemment, l’avaient fièrement affiché à chaque marche depuis. L’année dernière encore, The Guardian a déclaré » réveillé « le » mot de notre époque « . Je suppose qu’ils n’ont pas reçu le mémo du Mean Girls Club.

« Quelle excellente stratégie, ne jamais manquer une occasion de rappeler aux électeurs à quel point ils sont boiteux, désemparés et désespérément cool, d’autant plus que ce sont eux qui votent réellement », a réprimandé Maher Ocasio-Cortez. « Mais d’accord, très bien. Quel mot voudriez-vous que nous utilisions pour les excès manifestement insensés de la gauche qui ne sont pas du libéralisme mais quelque chose de complètement différent? Parce que vous ne pouvez pas avoir ce mot ‘libéral’ de nous et penser qu’il devrait couvrir les choses comme annuler Lincoln. Et enseigner aux élèves de troisième année qu’ils sont des oppresseurs. C’est toute votre nouvelle pensée. «

La star de HBO a suggéré que la « question la plus pertinente » à poser est de savoir pourquoi le terme « réveillé » est passé de « cri de ralliement à péjoratif ».

« Si le mot ne vous faisait penser qu’à des causes rationnelles et méritées comme enseigner une version moins blanchie de l’histoire américaine, AOC voudrait toujours la posséder. Mais c’est une blague car cela vous fait penser à des gens qui se réveillent offensés et prennent les ordres de Twitter. Et leur hypersensibilité est devenue lassante », a déclaré Maher.

Maher a poursuivi en disant qu’il « adorerait » avoir la membre du Congrès dans son émission car il y a « beaucoup de choses à admirer » à son sujet, exprimant sa gratitude envers elle pour avoir été le fer de lance du Green New Deal.

« Mais cela n’arrivera probablement jamais parce que les démocrates ne vont nulle part ces jours-ci où ils ne sont pas adorés », a déclaré Maher. « Et c’est mon dernier conseil pour eux. Allez là où le » coin amen « n’est pas. Faites Fox News. Soyez courageux. Viens ici. Allez partout. Gagner, c’est élargir l’électorat. »

Plus tôt dans la semaine, Maher a critiqué les démocrates pour être devenus « complètement toxiques » pour les Américains ordinaires, en particulier à l’ère du réveil.

« Je me suis réveillé – je ne me souviens pas du jour où le terme est né, bien que j’entende AOC dire: » Seules les personnes âgées l’utilisent maintenant. » Eh bien, vous nous l’avez donné. Comme il y a cinq ans. Désolé, nous n’avons pas reçu le mémo », a déclaré Maher au présentateur de CNN, Chris Cuomo, mercredi. « Dans son meilleur sens, si nous parlons d’être conscients de choses dont nous aurions toujours dû être plus conscients, des calculs que nous avons eus … mais il y a une raison pour laquelle le terme » réveillé « est devenu synonyme d’aller trop loin. Et faire des choses qui n’ont pas de sens. »

« Je n’arrête pas de le dire au Parti démocrate. La raison pour laquelle vous êtes si toxique, c’est parce que vous êtes devenu un parti sans bon sens. Et les gens le voient sur leurs fils d’actualité », a déclaré Maher. « Ils voient des choses sur leur téléphone ou sur leur page Facebook, les gens se font passer des choses et c’est un goutte-à-goutte constant de » Oh, ces gens sont fous « d’une certaine manière – ils n’ignorent pas le fait que Trump est fou. Lorsqu’il s’est présenté, l’un de ses principaux arguments de vente était « Vous n’avez pas le choix ». Il disait : ‘Oui, je sais que je suis fou. Tu sais que je suis fou. Mais ils sont fous d’une manière très différente qui est plus proche de chez toi.' »