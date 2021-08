Bill Maher confirme si le mouvement Woke est sur le point de mourir, les bandes dessinées doivent montrer la voie – RedState ⋆ .

Bill Maher devient un incontournable tous les vendredis soirs dans son émission “Real Time With Bill Maher” sur HBO pour une raison claire et une seule raison.

Il est prêt à faire chier les gens, et c’est l’un des rares endroits sur le câble où c’est bien fait. Faire chier les gens, je veux dire.

Ce n’est vraiment pas un mince exploit dans le monde de la culture d’annulation d’aujourd’hui, et que vous soyez ou non d’accord avec ce qu’il dit, vous devriez soutenir son droit de le faire.

Mon collègue Alex Parker a couvert ce que Maher a dit dans son émission vendredi dernier dans un article plus tôt dans la journée intitulé Bill Maher vient peut-être de livrer son monologue le plus conservateur de tous les temps. Du message d’Alex…

« Regarder le [events] descendre en Afghanistan, ces derniers temps, je me suis souvenu de toutes les conversations que j’ai eues avec un immigrant, presque toutes… incluaient la notion : « Oh, vous n’en avez aucune idée. Tout ce que vous faites, c’est… dénoncer votre propre pays. Mais si tu connaissais le pays d’où je viens, tu t’arrêterais [condemning] le tien.'”

J’en ai couvert l’année dernière dans un article que j’ai écrit ici à Red State intitulé Des bandes dessinées comme Ricky Gervais, Dave Chappelle et Bill Burr sauvent l’Amérique. De cet article…

Dave Chappelle avec son spécial fulgurant sur Netflix appelé “Sticks and Stones” a ouvert l’assaut l’année dernière et mon autre collègue Brandon Morse a écrit à ce sujet ici… Les critiques du public de Dave Chappelle sont arrivées et les gens ont clairement indiqué que les critiques se trompaient . J’ajouterais également au mélange une autre comédie spéciale sur Netflix appelée “Paper Tiger” de Bill Burr qui est sortie juste après Chappelle’s et était tout aussi vicieuse (drôle) que “Sticks And Stones”.

L’ouverture de Ricky Gervais hier soir n’est que la dernière en date dans ce que j’espère, c’est enfin applaudir les pleurnichards et les râleurs de tous les secteurs de notre société qui estiment que LEUR opinion est la seule qui devrait être entendue ou prise en compte. « COMMENT OSEZ-VOUS » est devenu le mantra de ces personnes si vous n’êtes pas d’accord avec leur point de vue à courte vue et stupide et qu’elles essaieront de vous fermer et de vous ruiner. Ils ont envahi nos écoles, nos lieux de travail et pendant un temps, cela a semblé le dernier refuge des canailles et des défenseurs du 1er amendement.

Comédiens et clubs comiques.

Ricky Gervais a clairement indiqué hier soir qu’il ne se souciait pas de laisser de l’argent sur la table en attaquant les personnes mêmes qui pourraient faire ou défaire sa « future » carrière. Il a fait ce que font tous les grands comédiens, il a attaqué les vaches sacrées en Amérique et dans cette pièce et c’était merveilleux à regarder. Son coup sur Harvey Weinstein et tout le monde dans la pièce étant amis avec lui, puis les appelant tous des pervers était tout aussi impressionnant que son coup final dont tout le monde parle. Aussi, avez-vous entendu la gifle de ne pas faire de Memoriam sur ceux qui sont décédés parce que ceux qui sont morts n’étaient pas assez diversifiés ? BRILLANT!!