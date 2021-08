Bill Maher débarque sur la culture d’annulation stalinienne aux Jeux olympiques ⋆ 10z viral

Bill Maher était de retour avec un autre épisode en temps réel sur HBO vendredi soir, et une fois de plus, il est allé après l’annulation de la culture, cette fois aux Jeux olympiques. Il a commencé par la nouvelle que le directeur des cérémonies d’ouverture avait été licencié quelques heures avant le spectacle pour avoir fait une blague sur l’Holocauste en 1998.

“Les jeunes doivent arrêter de se flatter d’être Nostradamus et auraient prévu, s’ils avaient été là à l’époque, tout ce qui est inacceptable maintenant”, s’est plaint Maher. “Et pour plus de contexte, Mel Brooks a écrit l’une des comédies musicales les plus réussies de tous les temps autour de la chanson” Springtime for Hitler “. Pourquoi permettons-nous aux gens qui veulent juste râler de toujours gagner ? »

Quelques jours auparavant, le directeur musical des cérémonies d’ouverture avait démissionné en raison d’allégations d’intimidation pendant l’enfance. Maher a craqué : « Tu te souviens quand ton professeur essayait de te faire peur en disant : ‘Ça va sur ton dossier permanent’ ? Oui. Ce n’est plus une menace vide maintenant ! »

“C’était du sarcasme !” Deux fois @BillMaher a réprimandé son public de LA vendredi soir quand ils n’ont pas reçu ses commentaires anti-gauche/anti-annulation sur la culture #Olympiques. « Où avons-nous eu cette foule ? » #Temps réel pic.twitter.com/zgVhl4fKle – Brent Baker (@BrentHBaker) 31 juillet 2021

Enfin, Maher a noté que le directeur créatif de l’ensemble des Jeux olympiques « s’est fait chier parce qu’il a déjà fait une grosse blague dans une conversation privée. C’est ce qu’on appelle une purge. C’est une mentalité qui appartient à la Russie de Staline.

Pour être juste, lorsque vous avez été purgé par Staline, vous avez généralement été exécuté, pas seulement renvoyé.

Maher a demandé « À quel point cette atmosphère dans laquelle nous vivons doit-elle être mauvaise avant que les gens qui disent que l’annulation de la culture est exagérée n’admettent qu’il s’agit en fait d’une folie qui engloutit le monde ? » Après que la foule ait applaudi, Maher a supposé que c’était pour annuler la culture et a dit “Où avons-nous eu cette foule?” Habituellement, ils applaudissent en accord avec Maher sur tout.

« Ce n’est pas une position conservatrice, mes amis. Ma politique n’a pas changé », a insisté Maher. “C’est encore un autre exemple de la façon dont les réveillés inversent la chose même qui rendait les libéraux libéraux. Des mouchards et des putes ? Ce n’est pas être libéral.

PS : Les gauchistes n’étaient pas ravis de cette routine. L’évêque Talbert Swan de l’Église de Dieu en Christ, également un responsable de la NAACP, a tweeté que Maher était… un grand sorcier du KKK.