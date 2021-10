Bill Maher défend Dave Chappelle, frappe les critiques: « Tout le monde a besoin de Netflix et de se détendre »

L’animateur de « Real Time » Bill Maher a offert une solide défense à son collègue comédien Dave Chappelle au milieu du tumulte suscité par le spécial Netflix de Chappelle.

Le géant du streaming a soutenu « The Closer », que les critiques ont qualifié de « transphobe » à cause des remarques que Chappelle a faites en soutenant JK Rowling dans ce genre est basé en fait, se déclarant sur « l’équipe TERF » (féministe radical trans-exclusionniste). La spéciale a fait sensation parmi certains employés de Netflix qui ont critiqué leur employeur pour avoir soutenu Chappelle.

Lors de son monologue d’ouverture vendredi soir, Maher a commencé par reconnaître que Chappelle était dans « l’eau chaude », suscitant des grognements de son public.

« C’était quoi cette réaction ? » a demandé Maher. « Tout le monde a besoin de Netflix et de se détendre sur celui-ci. »

« Vraiment ? Le spécial de Dave est offensant mais pas le spectacle où les Coréens s’entretuent pour de l’argent ? » Maher a plaisanté, faisant référence à la série à succès Netflix « Squid Game ».

Il a poursuivi: « Je pense que les gens sautent aux conclusions, les gens ne l’ont pas vu. Ce n’est pas parce que les gens appellent Dave ‘transphobe’ qu’il l’est. Aussi, Larry? Pas un vrai gars du câble. »

Le public de Maher semblait encore timide pour réagir à ses propos sur le sujet.

Il les a prévenus : « Eh bien, habituez-vous à ça parce qu’on va beaucoup en parler ici. »

« Nous ne pouvons pas avoir peur de parler en Amérique », a-t-il ajouté.

Plus tard dans la table ronde, la star de HBO a dénoncé ce qu’il a décrit comme « la seule opinion vraie » poussée par la foule « réveillée », quelque chose dont il a insisté sur le fait qu’il n’existe pas.

« Je suis un gars de liberté d’expression », a déclaré Maher. « Maintenant, je suis l’équipe Dave mais cela ne veut pas dire que je suis anti-trans. Nous pouvons avoir deux pensées en tête en même temps. »

« Différences de puissance »

L’auteur de « Woke Racism » John McWhorter a répondu en soulignant l’urgence de contester l’idée de « différentiels de pouvoir » et que quiconque ne respecte pas la ligne est considéré comme un « pervers moral et que vous devez être défenestré et chassé de la place publique . »

« C’est ce contre quoi nous nous battons », a déclaré McWhorter à Maher. « C’est pourquoi il y a des gens qui croient qu’il y a une vérité. Ils pensent avoir trouvé la solution finale. Ils pensent qu’ils sont [philospher Immanuel] Kant. Ils ne le sont pas. »

Maher a ensuite pivoté, disant à McWhorter, un linguiste, que « les mots ont un sens, mais plus maintenant ».

« Quand j’entends ‘transphobe’, ‘phobique’ a un sens. La peur. Je ne suis pas transphobe si je ne suis simplement pas d’accord avec toi. Ce n’est pas de la haine », a déclaré Maher. « L’une des réactions de quelqu’un qui a travaillé chez Netflix a déclaré: ‘Ce n’est pas un argument à deux côtés.’ Eh bien, tout de suite, vous m’avez perdu. « C’est une dispute avec des personnes trans qui veulent être en vie et des personnes qui ne veulent pas que nous le soyons. » Eh bien, c’est juste ridicule. Dave Chappelle ne veut pas que tu ne sois pas en vie.

« Amen », a reconnu l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang.

« Vous savez, vous n’avez pas automatiquement raison si vous êtes trans », a poursuivi Maher. « Vous êtes complètement égaux, vous n’avez tout simplement pas automatiquement raison et il n’appartient pas à tout le monde de penser à de très nouveaux changements, je veux dire, nous avons été des garçons et des filles pendant très longtemps. Cela ne fait que dix ans que – depuis combien de temps avons-nous un mariage homosexuel, vous savez ? Je veux dire, parlez de l’électeur démocrate, je suis sûr qu’il y a un gars dans l’Ohio qui dit : « Je viens juste de me lancer dans le mariage homosexuel, pourriez-vous me donner une minute ? «

« Cette idée que nous ne sommes pas de n’importe quel genre quand nous sommes nés est très nouvelle et très radicale que vous soyez né, c’est juste un saut de balle ! … C’est une idée très nouvelle et je ne sais pas si je suis d’accord avec tout ça et je n’ai pas à l’être », a ajouté Maher.

Les invités de Bill Maher vendredi comprenaient l’ancien candidat présidentiel Andrew Yang, au centre, et l’auteur de « Woke Racism » John McWhorter. (.)

Pensée simpliste

McWhorter a répondu en disant que les membres de la foule éveillée « se considèrent comme en avance sur la courbe » et « indiquent une sorte de sagesse supérieure » mais ont en fait une « façon très simple de voir les choses », l’assimilant à la logique étroite d’un « 5 ans. »

Yang a ajouté: « Être comédien semble être un travail vraiment, vraiment difficile. Je pense que nous pouvons convenir que le rôle principal des comédiens est de divertir, et c’est parfois de nous faire réfléchir. Mais personne ne pense que c’est le rôle d’un comédien de nous dire comment penser, ou quoi penser et attribuer ce rôle à Dave ou à tout autre comédien ne sert en rien l’art, l’artiste ou la société. »

Maher a ensuite souligné le score de Rotten Tomatoes de « The Closer », qui n’a obtenu que 43% d’approbation parmi les critiques mais un énorme 95% du public.

« Cela en dit long sur la différenciation entre les vraies personnes », a déclaré Maher.

Il a fustigé la critique de NPR sur le spécial Netflix, qui accusait Chappelle d' »utiliser le privilège des Blancs pour excuser son homophobie et sa transphobie.

« Attendez, maintenant Dave Chappelle peut avoir le privilège des Blancs? Je suis vraiment confus maintenant », a plaisanté Maher. « Quelqu’un peut-il m’expliquer ça ? D’où vient cette folie ? … J’ai fait trois éditoriaux sur le dégoût des Blancs. C’est comme un problème. Les Blancs ont besoin de se détester. C’est comme si le gars aimait être fouetté et dit qu’il ver par une femme avec un talon haut dans le cou. N’est-ce pas? »

Maher a également souligné le débrayage organisé par les employés trans de Netflix et a été étonné de voir à quel point le géant du streaming « a beaucoup de personnes trans qui y travaillent ».

« N’est-ce pas une histoire en soi ? Vous savez, cela ne veut-il pas dire que cette entreprise est assez éclairée pour commencer ? Je veux dire, parfois vous pouvez demander trop, même si vous êtes une minorité », a déclaré Maher, ajoutant: « Conversation de pensée folle, je sais. »