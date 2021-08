Bill Maher dénonce les plans d’Apple CSAM et affirme que les iPhones transforment les gens en connards

Bill Maher a absolument fustigé les plans d’Apple pour numériser les photos iCloud pour le matériel d’abus sexuel d’enfants, et dit que l’entreprise devrait plutôt admettre que ses téléphones transforment les gens en connards.

Les commentaires forts de Maher, rapportés par Deadline, sont venus pendant le segment New Rules de Real Time :

Il a utilisé son segment “New Rules” sur Real Time pour dénoncer l’annonce d’Apple selon laquelle il analyserait bientôt les téléphones des utilisateurs à la recherche de pornographie enfantine. Maher a répété à plusieurs reprises qu’il était contre la pédophilie, mais aussi contre les atteintes à la vie privée.

Il a déclaré qu’Apple “en fouillant dans la réserve de photos privées de tout le monde” jetait un “filet terriblement large et intrusif”, qualifiant les mesures de “violation constitutionnelle flagrante”. Il a poursuivi en disant que les téléphones devraient être privés comme des portefeuilles ou des sacs à main avant de demander « Qu’en est-il de la cause probable ? Qu’en est-il du 4e amendement ? »

Comme le note le rapport, les commentaires de Maher ont ensuite pris une tournure :

Il est ensuite entré dans le vif de son argumentation. “Apple devrait admettre que le problème avec leurs téléphones n’est pas seulement ce que les gens y stockent. C’est qu’ils font des gens des connards”, a déclaré Maher. “Aucun autre appareil n’a jamais attiré notre attention comme le fait un smartphone.” Maher a évoqué une litanie d’inconvénients liés aux smartphones, des utilisateurs transpercés qui restent éveillés beaucoup trop tard la nuit aux enfants exposés à un monde de pornographie aux personnes obsédées par le selfie parfait plutôt que de profiter d’une vue magnifique.

Maher a déploré que les téléphones “font que les gens vivent de fausses vies” où “il est plus important d’avoir une photo de vous en train de passer un bon moment que de passer un bon moment”. Il a également affirmé que les téléphones « rendent les gens intimidateurs. Plus en colère. Plus au vitriol. Plus racistes en ligne qu’ils n’auraient jamais rêvé de l’être s’ils devaient dire ces choses en face de quelqu’un. Le téléphone nous a rendus passifs-agressifs envers nos amis et hyper-agressifs envers nos amis. de parfaits inconnus.”

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les mesures de sécurité pour les enfants d’Apple ont suscité les critiques de certains défenseurs de la vie privée et experts en sécurité. Depuis l’annonce, Apple s’est ardemment défendu contre les critiques, le chef du logiciel Craig Federighi admettant qu’Apple aurait souhaité que son message soit plus clair.

2.1.3

Pixelmator Pro obtient une mise à niveau PSD massive

Une nouvelle version de Pixelmator Pro apporte une mise à niveau massive des performances PSD, y compris une optimisation avec d’autres applications Apple Pro telles que Final Cut Pro.