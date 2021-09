Bill Maher dit que l’hymne national noir renforce la ségrégation .

in

Personnalité de diffusion Bill Maher a dénoncé la nouvelle pratique de la NFL consistant à jouer l’hymne national noir ainsi que la bannière étoilée avant les matchs, affirmant qu’elle favorisait la ségrégation.

“Je suis ce qu’on pourrait appeler un libéral de la vieille école qui a été élevé avec l’idée folle que la ségrégation raciale est mauvaise”, a déclaré Maher, qui est blanc, vendredi lors de son émission HBO Real Time. « Encore une fois, quand il s’agit d’un hymne, ce n’est pas forcément celui que nous utilisons actuellement. Mais ce ne doit être qu’un – vous savez, parce que c’est un hymne national. »

Bill Maher assiste à la première de Los Angeles de LBJ à ArcLight Hollywood le 24 octobre 2017 à Hollywood, Californie. (Photo de Vivien Killilea/. pour Electric Entertainment)

En juillet, la NFL a annoncé qu’elle jouerait “Lift Every Voice and Sing”, connu sous le nom de Black National Anthem, avant chaque match de la saison 2021-2022 dans le cadre d’un investissement de 250 millions de dollars en faveur de la justice sociale.

Maher, cependant, a adopté la position selon laquelle le fait d’avoir deux hymnes « fragmente » « l’unité » de l’Amérique en renforçant les divergences raciales.

“Les symboles de l’unité sont importants, et la fragmentation délibérée des choses par race renforce un message terrible selon lequel nous sommes deux nations, s’éloignant désespérément l’une de l’autre”, a déclaré Maher. “Ce n’est pas là où nous étions il y a même 10 ans et ce n’est pas là où nous devrions être maintenant.”

Alors que Maher a déclaré vendredi que l’Amérique doit encore prendre des mesures pour lutter contre le «péché» de l’esclavage dont l’Amérique est née, n’offrant aucune suggestion de sa part, il suit immédiatement en affirmant que le fait de jouer l’hymne national noir nuit aux Noirs américains. , affirmant que “la plupart” des Noirs ont un niveau de vie “relativement élevé” en Amérique en 2021, une déclaration pour laquelle il n’a fourni aucune preuve à l’appui.

« Oui, l’Amérique est née du péché originel de l’esclavage et la réparation est certainement toujours en ordre, mais pas au prix de la destruction d’un pays dans lequel la plupart des Noirs ont maintenant trouvé une vie décente, avec un niveau de vie relativement élevé. et je ne veux pas perdre, et la vulcanisation de notre nation nous fera certainement la perdre », a déclaré Maher. «Nous devons arrêter de considérer cette nouvelle ségrégation réveillée comme s’il s’agissait d’une sorte d’avancement culturel. Ce n’est pas.”

Le segment était en réponse aux commentaires de The View’s Whoopi Goldberg et Meghan McCain, qui ont fait des allers-retours avec Maher sur la nécessité de jouer l’hymne national noir avant les matchs – un microcosme d’un débat national plus large parmi ceux qui reconnaissent l’existence de l’inégalité, mais ne sont pas d’accord sur les moyens par lesquels l’égalité peut être réalisée.

Certains, y compris Maher, promeuvent la rhétorique selon laquelle, malgré des règles du jeu raciales inégales, l’allocation de ressources spécialement adaptées aux groupes raciaux vers le bas de la hiérarchie raciale américaine est en soi une forme de racisme, car elle renforce les différences entre les groupes raciaux.

Ce n’est qu’en 1931 que la bannière étoilée a été officiellement nommée hymne national… Douze ans après que l’hymne national noir soit devenu notre chanson officielle. Peut-être devrions-nous demander aux BLANCS pourquoi ils. Nous avions leur propre hymne national. Nous en avons déjà un — L’ami de votre cousin (@michaelharriot) 17 septembre 2021

D’autres, comme Goldberg, pensent que si les règles du jeu raciales sont déjà inégales, l’allocation proportionnelle des ressources aux groupes raciaux vers le bas de la hiérarchie est la manière dont les règles du jeu sont finalement nivelées.

Ces ressources spécifiques peuvent prendre la forme d’une éducation raciale accrue dans les écoles d’une manière qui ne centre pas la blancheur, ainsi que de jouer un hymne national unique qui représente toute une population d’Américains qui ont été systématiquement exclus.

“Dans la culture que j’ai vue, nous nous battons parce qu’il y a un grand écart”, a déclaré Goldberg. « Vous ne nous voyez pas comme des parties viables des États-Unis et c’est le problème. Pas seulement nous, mais les Amérindiens… les femmes, tout simplement. Alors vous savez quoi, tout le monde, l’Amérique se ressaisit.

« L’idée que parler d’inégalité raciale est le problème et non d’inégalité raciale réelle est ridicule. Et je suis vraiment fatigué de l’éclairage au gaz », a déclaré McCain.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !