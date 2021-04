Bill Maher éviscère ses collègues libéraux pour leur ignorance sur les faits COVID ⋆ .

La folie de la culture américaine en ce moment, que ce soit la réveil toujours plus censure des pensées, a amené à plusieurs reprises Bill Maher à donner l’impression que les conservateurs pourraient avoir une conversation. Vendredi soir, l’animateur libéral a clôturé son émission en accusant les médias libéraux d’avoir réagi de manière excessive aux conservateurs et à la gestion de la pandémie par Donald Trump, et a même admis que les républicains dans des États comme la Floride et le Texas ont fait un meilleur travail sur la question que les États bleus.

Commençant son commentaire à 22 h 49, heure de l’Est, Maher a commencé:

Après avoir pris un moment pour se plaindre que les médias conservateurs ont poussé à la désinformation sur certains problèmes, Maher a recommencé à avertir les médias de son propre camp, accusant qu’ils avaient mal informé le public, conduisant peut-être les démocrates à mal gérer le problème dans les États qu’ils dirigent:

Il a ensuite ajouté: «Donc, si la bulle médiatique de droite doit s’approprier des choses comme le déni du changement climatique, Les médias libéraux ne devraient-ils pas avoir à répondre de “Comment votre public a-t-il fini par croire à une telle merde à propos du COVID?” “

Maher a poursuivi en rappelant la tendance des médias à essayer de dissuader les gens d’aller aux plages même s’il existe des preuves que le fait d’encourager les gens à passer du temps à l’extérieur les empêche de passer du temps à l’intérieur où ils sont plus susceptibles de contracter le COVID.

Il a ensuite admis que les États dirigés par les républicains se sont avérés meilleurs que ceux dirigés par les démocrates, et a même félicité le gouverneur de Floride, Ron DeSantis:

L’humoriste libéral a conclu en se plaignant que, même s’il existe des preuves que l’obésité est un facteur de risque important dans la contraction du COVID, les médias libéraux ont été trop politiquement corrects pour avertir les Américains obèses qu’ils devraient essayer de perdre du poids.

La transcription suit. Cliquez sur «développer» pour en savoir plus.

Temps réel avec Bill Maher

16/04/2021

Et les médias, eh bien, je pense que nous le savons tous, si ça saigne, ça mène. Plus ils peuvent vous amener à rester à l’intérieur et à regarder leur porno panique, plus les notes sont élevées. Lorsque des chercheurs de Dartmouth ont récemment construit une base de données surveillant la couverture COVID des principaux médias du monde entier, et ont constaté que, tandis que d’autres pays mélangent les bonnes nouvelles avec les mauvaises, le Les médias nationaux américains ont rapporté près de 90% de mauvaises nouvelles. Même si les choses s’amélioraient, les rapports sont restés négatifs.

(prend un moment pour blâmer les médias de droite pour que les conservateurs aient été mal informés sur certaines questions)

… Mais qu’en est-il des libéraux? Dans une récente enquête Gallup, les démocrates ont fait bien pire que les républicains pour obtenir la bonne réponse à la question fondamentale: quelles sont les chances qu’une personne qui contracte le COVID doive être hospitalisée? La réponse se situe entre un et cinq pour cent – 41 pour cent des démocrates pensaient que c’était plus de 50 pour cent. Un autre 28 pour cent a mis les chances de 20 à 49 (pour cent). Ainsi, près de 70% des démocrates sont fous sur cette question clé, et ont également une vision très exagérée du danger du COVID et du taux de mortalité chez les enfants – tout cela explique pourquoi aujourd’hui les États avec la plus forte proportion d’écoles qui sont toujours fermés sont tous les états bleus.

Donc, si la bulle médiatique de droite doit s’approprier des choses comme le déni du changement climatique, Les médias libéraux ne devraient-ils pas avoir à répondre: “Comment votre public a-t-il fini par croire à une telle merde à propos du COVID?” (applaudissements du public) Un nouveau rapport dans The Atlantic dit les médias n’arrêteront pas de mettre des photos de la plage sur des histoires sur COVID même si on dirait de plus en plus que la plage est le meilleur endroit pour l’éviter. La lumière du soleil est le meilleur désinfectant et la vitamine D est la clé d’un système immunitaire robuste. Le Texas a récemment levé ses restrictions sur le COVID et son taux d’infection a baissé, en partie à cause du fait que les gens sortent pour laisser le soleil et le vent faire leur travail.

Mais, pour de nombreux libéraux, “Cela ne peut pas être juste parce que le Texas et la Floride qui aime les plages ont des gouverneurs républicains.” Mais la vie est compliquée. J’ai lu que le gouverneur de Floride lit. Je sais que nous aimons penser à la Floride comme étant uniquement des professeurs de collège sur les sels de bain ayant des relations sexuelles avec leurs élèves devant un alligator. Mais apparemment, le gouverneur est aussi un consommateur vorace de la littérature scientifique, et c’est peut-être pour cela qu’il a protégé sa population la plus vulnérable – les personnes âgées – bien mieux que le gouverneur de New York.

(…)

Je ne veux pas que la politique soit mêlée à mes décisions médicales. Et maintenant que tout est politique, c’est tout ce que nous faisons. Si leur côté dit que COVID n’est rien, notre côté doit dire que c’est tout. Trump a dit qu’il (passe à la voix de Trump) «disparaîtrait comme un miracle», et nous avons dit que c’était la Seconde Guerre mondiale.

(…)

Je pense que beaucoup de gens sont morts à cause de l’incompétence de Trump, et je pense que beaucoup de gens sont morts parce que parler d’obésité était devenu un troisième rail en Amérique. Je sais que vous m’avez entendu battre ce pilon frit auparavant, mais depuis que je l’ai mentionné pour la dernière fois, une statistique étonnante a été rapportée – 78% des personnes hospitalisées, ventilées ou décédées du COVID étaient en surpoids. C’est la pièce maîtresse du puzzle – de loin le facteur le plus pertinent – mais vous n’osez pas prononcer son nom. Imaginez combien de vies auraient pu être sauvées s’il y avait eu une campagne nationale – un programme «Let’s Move» de la Michelle Obama – avec l’urgence de la pandémie derrière elle. Si les médias et les médecins avaient tenu à continuer à dire: «Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire», mais nous ne le saurons jamais parce qu’ils ne l’ont jamais fait parce que la dernière chose que vous voulez faire est de dire quelque chose d’insensible. Nous préférerions littéralement mourir.