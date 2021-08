L’animateur de “Real Time” Bill Maher a clôturé son émission vendredi soir en enseignant aux libéraux la “leçon de l’Afghanistan” au milieu des troubles en cours dans la nation asiatique.

“La haine aveugle de l’Amérique est tout aussi aveugle que l’amour aveugle. Et nous, les Américains, devrions vraiment avoir une idée de l’endroit où nous vivons”, a commencé son monologue Maher. “En regardant cette s— se dérouler en Afghanistan, je me suis souvenu dernièrement de toutes les conversations que j’ai eues avec un immigré, et presque toutes, si nous en parlions vraiment, incluaient la notion, ‘Oh, vous les gens n’avez pas idée. Tout ce que vous faites, c’est parler et dénigrer votre propre pays, mais si vous saviez pour le pays d’où je viens, vous arrêteriez de vous plaindre.'”

Maher s’est moqué des républicains pour être « trop sentimentaux » en matière de patriotisme et de « trop romantisme » de l’Amérique, mais a fustigé les libéraux pour avoir « sous-romantisé » l’Amérique et les a accusés de « n’avoir aucune perspective ».

“La semaine dernière, les talibans ont assassiné un comédien”, a déclaré Maher, faisant référence au comédien afghan Nazar Mohammad, qui a été torturé et exécuté. “Un comédien, une chose comme celle-là me touche vraiment. J’ai eu deux présidents dans ma tête. … Aucune des deux expériences n’a été agréable, mais je n’ai jamais eu à craindre d’être traîné jusqu’à ce que je sois mort derrière une Toyota Tacoma. Ayez une petite perspective sur les choses dont nous hurlons ici. ”

“Je suis désolé que votre professeur ait dit quelque chose que vous n’aimiez pas. Ce ne sera pas un problème avec les talibans parce que vous n’êtes pas autorisé à aller à l’école. En Arabie saoudite, les femmes adultes peuvent être emprisonnées pour avoir fait ce genre de des choses que nous considérons comme de la routine sans la permission d’un tuteur masculin. La Chine vous arrête si vous n’êtes pas de la bonne religion et vous met dans des camps », a déclaré Maher avant d’énumérer plusieurs autres injustices dans le monde.

Maher a déclaré à ses téléspectateurs: “Si vous pensez que l’Amérique est irrécupérable, allumez les informations ou obtenez un passeport et un billet sur l’une de ces compagnies aériennes sommaires qui met son adresse Web dans l’avion. Il y a une raison pour laquelle les mères afghanes nous confient leurs bébés . Et nous devrions les prendre. Les Américains, en ce moment, devraient accueillir des réfugiés afghans dans leurs maisons et dans leurs quartiers. “

Les troupes américaines en Afghanistan prennent en charge un jeune Afghan sur une photo récente. (Département américain de la Défense)

« Nous ne sommes pas les méchants. L’oppression est ce que nous essayions d’arrêter en Afghanistan. Nous avons échoué, mais n’importe quel immigrant vous dira que nous avons largement réussi ici. est pourri jusqu’à la moelle, irrémédiablement raciste dès sa fondation et tellement oppressant, sexiste et homophobe que nous ne pouvons pas trouver d’hôte pour les Oscars ou pour “Jeopardy !” », s’est exclamé Maher.

“Et c’est là que votre nouveau [Afghan] les colocataires que vous avez accueillis s’avéreront si précieux parce qu’ils se tourneront vers vous et diront “Avez-vous perdu la tête?!?… Avez-vous déjà entendu parler de crimes d’honneur, de décapitations publiques, toits, mariages arrangés avec des mineurs, coups contre les femmes sanctionnés par l’État, mutilations génitales féminines, mariage par capture ? Parce que nous avons.'”

“Quelle est la leçon de l’Afghanistan. C’est peut-être que tout le monde de la session de dortoir géante qu’est Internet devrait bien regarder à quoi ressemble la véritable oppression”, a poursuivi Maher. “Demandez à votre femme de chambre, demandez à votre chauffeur Uber, demandez à la femme asiatique qui vous fait un massage. … L’Amérique n’est peut-être pas le pays de votre salon de la faculté et de vos rêves sur Twitter, mais personne ici n’essaie de s’échapper en s’accrochant à un avion. Non, nous attendons de monter dans l’avion pour nous battre – et seulement parce qu’ils ont coupé le service des boissons. »