Bill Maher file les jeunes et s’est réveillé au-dessus de la puissance blanche atteignant un record – RedState Vir 10z viral

Bill Maher est un bon démocrate.

Et c’est un très bon libéral.

Mais en tant qu’ailier gauche – de plus en plus comparé à la masse évidente de ce groupe – il pue.

Par conséquent, il apparaît régulièrement comme un conservateur exaspéré.

Une telle chose s’est reproduite vendredi dans un nouvel épisode de Real Time de HBO.

Bill a martelé les jeunes éveillés, les qualifiant de forme de phobe.

Avez-vous remarqué le taux historiquement élevé d’American White Power ?

Bill ne l’a pas fait.

Il a fait référence au grand comédien Kevin Hart :

“Il y a un [repetitive] thème à l’extrême gauche que les choses n’ont jamais été pires. Kevin Hart a exprimé un point de vue que beaucoup de gens partagent lorsqu’il a déclaré au New York Times : « Vous êtes témoin du pouvoir blanc et du privilège blanc à un niveau record. »

“C’est l’un des gros problèmes de l’éveil”, a-t-il déclaré. « Que ce que vous dites n’a pas besoin d’avoir de sens ou de concordance avec les faits ou d’être jamais contesté, de peur que le défi lui-même ne soit confondu avec le racisme ».

Son évaluation :

“[S]Le fait que le pouvoir et les privilèges blancs soient à un niveau record est tout simplement ridicule. »

Maher a aligné son argumentation sur des exemples concrets :

« Plus haut qu’il y a un siècle ? L’année du massacre de la course de Tulsa ? Plus haut que les années où le KKK roulait sans contrôle et Jim Crow était incontesté ? Plus haut que dans les années 1960, quand The Supremes et Willie Mays ne pouvaient toujours pas rester dans le même hôtel que les Blancs avec qui ils travaillaient ?

Et si vous pensiez que ceux-ci étaient substantiels, que diriez-vous de celui-ci :

« Plus haut que l’esclavage ?

Il a précisé :

“Et je veux dire l’esclavage réel, pas l’esclavage ‘Prince n’aime pas son contrat d’enregistrement’.”

Bill a imploré Blue State America : trouvez un remède à « cette allergie progressive à la reconnaissance des avancées sociétales ».

Son point de vue écarte définitivement une grande partie de ce qui a été affirmé concernant notre situation.

En juillet dernier, l’actrice Tiffany Haddish – qui partage actuellement la vedette avec Billy Crystal dans ce qui ressemble à un film amusant – a caractérisé les choses de cette façon :

«Je ne suis pas une personne craintive… mais, comme, j’ai vu beaucoup de mes amis – pas beaucoup, mais plus de deux – de mes amis qui grandissaient se faire tuer par des policiers. Et cela vous donne l’impression: “Dang, en tant que personne noire, nous sommes traqués.” Et j’ai toujours ressenti ça. Nous sommes chassés et nous sommes massacrés.

Cela lui fait peur d’avoir des enfants :

“[R]En fait, c’est comme si je détesterais donner naissance à quelqu’un qui me ressemble… sachant qu’il va être pourchassé ou tué.

Il y a un peu plus d’un an, la star du basket-ball LeBron James a tweeté : “Nous sommes littéralement chassés tous les jours/chaque fois que nous sortons de chez nous !”

Nous sommes littéralement chassés TOUS LES JOURS/À CHAQUE FOIS que nous sortons du confort de nos maisons ! Je ne peux même pas aller pour un foutu homme de jogging ! Comme WTF mec tu te moques de moi ?!?!?!?!?!? No man fr TU ME PLAINES !!!!! Je suis désolé Ahmaud (Rest In Paradise) et mes prières et bénédictions envoyées au… .. pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn – LeBron James (@KingJames) 6 mai 2020

Même le leader du monde libre – et le chef des démocrates… et aussi le gars dans la vidéo que Bill avait l’habitude de lancer le segment… doit être en désaccord avec l’animateur.

Comme vous le savez probablement, le 1er juin, Joe a annoncé une nouvelle inquiétante :

« Selon la communauté du renseignement, le terrorisme de la suprématie blanche est la menace la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui. Pas ISIS, pas Al-Qaïda. Suprémacistes blancs.

Biden à l’occasion de l’anniversaire du massacre de la race de Tulsa : « Le terrorisme de la suprématie blanche est la menace la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui. » pic.twitter.com/5F7lGI7Dv6 – Axios (@axios) 1er juin 2021

Depuis les années 60, il ne semble pas que nous soyons allés très loin.

Pourtant, Bill a affirmé que beaucoup à gauche “ont un mauvais cas de progressophobie”.

« C’est un terme inventé par Steven Pinker pour décrire un trouble cérébral qui frappe les libéraux et les rend incapables de reconnaître les progrès. C’est comme la cécité situationnelle, même si cela signifie que vous ne pouvez pas voir que votre dortoir en 2021 est meilleur que le sud avant la guerre civile.

Et ça fait des dégâts :

“[It’s] vouée à l’échec parce que le progrès – et j’espère que nous pouvons l’atteindre – est le produit que nous vendons.

Maher a réussi notre nouvelle ségrégation.

« Et avoir une vision déformée de la réalité conduit à des politiques déformées. Des dortoirs réservés aux Noirs et des cérémonies de remise des diplômes ? Une croyance croissante en la blancheur en tant que maladie et en les blancs en tant qu’irrémédiable ? Abandonner une société daltonienne ? Ce n’est que si vous pensez que nous n’avons fait aucun progrès que tout cela a du sens.

Les gens abandonnent certainement, mais pas parce qu’ils sont désespérés.

On nous dit que voir la couleur n’est pas le mandat déprimant d’un monde désespéré, mais un geste moralement supérieur.

Les roues sur le bus… « Le réseau de dessins animés éduque les enfants sur la justice raciale : vous ne devez jamais être daltonien » https://t.co/mnzOjji2Bl pic.twitter.com/mfPSuEEi7w – Alex Parker (@alexparker1984) 18 février 2021

Comme autres exemples d’évolution, Bill a souligné le mois de la fierté, la légalisation de la marijuana, le mariage interracial et la diversité raciale à la télévision.

Si l’homme veut approfondir, je suis sûr qu’il y a plus de progressophobie à exploiter.

Mais s’il va trop loin, il peut s’extraire du Parti démocrate.

Le comédien a enveloppé les choses ainsi:

« Pour la majeure partie du pays, la chose la plus insipide que vous puissiez être aujourd’hui est un raciste. Voici le problème, les enfants : il y avait en fait un monde avant que vous n’arriviez ici. »

Regardez la vidéo pour un effet particulièrement ponctuel.

“Nous date des événements humains AD et BC”, a-t-il noté. “Mais nous avons besoin d’un troisième marqueur pour les Millennials et la génération Z – BY : Before You.”

