Bill Maher fulmine contre les personnes portant encore des masques Covid : c’est fini !

Dans l’édition de vendredi soir de HBO’s Real Time, l’hôte Bill Maher a évoqué les récents sondages sur les masques et les conséquences potentielles pour les démocrates sur le plan politique de leurs positions Covid.

Maher a déclaré que “la façon dont nous réagissons à la sortie de cela ressemble à un gros passif pour les démocrates”, en référence à la pandémie, ajoutant qu’il pense que “parfois toute leur attitude à l’égard de cela était un passif”.

Il a cité un sondage Gallup sur les attitudes envers le fait de continuer à porter des masques à l’avenir, qui a montré qu’une grande majorité de républicains pense que les personnes vaccinées, en bonne santé et ne présentant pas de symptômes devraient « mener leur vie normale ».

« 71 % des démocrates : restez chez vous. Continuez à vous recroqueviller », a déclaré Maher.

«Je vois des gens dans la rue marcher dehors avec un masque, comme toi, putain de crétin ! Je veux juste leur crier à l’extérieur de la voiture, tu es un crétin ! Tu n’as jamais pu le sortir dehors, vraiment, et tu es seul à marcher dans la rue avec un masque ? il a dit.

Invité Rachel Bitecofer, un stratège et analyste démocrate, a répondu que “c’est stupide, et c’est un rejet de la science”.

“Vous ne pouvez pas dire d’un côté, nous devons écouter la science et les données, et puis quand la science dit que vous ne pouvez pas faire sortir Covid à l’extérieur et que vous n’avez jamais pu et vous n’avez plus besoin de masque, soyez comme, oh, je ne vais tout simplement pas le faire ! »

« Maintenant, nous avons terminé le–C’est terminé. Pouvons-nous simplement dire que c’est fini ? Maher a dit à un moment donné. “Je sais que c’était très amusant d’avoir une pandémie et de commander Grubhub tous les soirs, mais…”

«Je regarde les éliminatoires de basket-ball maintenant, la plupart des gens sont dans les gradins sans porter de masques, et apparemment, il n’y a pas d’événement de super-épandage qui en découle. Et pourtant je vois les joueurs jouer sans masques, ils vont sur le banc, le coach a un masque ! Pourquoi? C’est juste stupide, incohérent, couvrant », a-t-il déclaré.

« N’ayez pas peur de la personne qui n’est pas » vaccinée, a-t-il dit. « La vie est un risque, tout est un risque.

Regardez le clip ci-dessus, via HBO.

